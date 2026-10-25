Українські захисники зі складу Угруповання військ (сил) Південь провели унікальну та надскладну гуманітарну спецоперацію.

За допомогою безпілотників військові доставили близько 4 тонн критично важливої гуманітарної допомоги жителям тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині.

Про це повідомили в Угрупованні військ (сил) Південь.

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ЗСУ дронами доставили до 4 т гумдопомоги в Олешки

Спецоперацію із підтримки українців в окупованих Олешках реалізувала 34 окрема бригада морської піхоти Борисфен у тісній співпраці з 11 бригадою НГУ, 34 полком НГУ та 79 прикордонним загоном.

Завдяки майстерності операторів дронів на тимчасово захоплену територію вдалося доставити харчові продукти першої потреби, необхідні медикаменти та ліки вагою до 4 т.

— Доставлена допомога — необхідна підтримка, але потреби людей залишаються значно більшими, — наголошують військові.

Про деталі передання напередодні допомоги для жителів Олешок повідомив і міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

За його словами, гвардійці за допомогою дронів доставили до міста дитяче харчування й іграшки. Ідеться про 15 пакунків із сухими сніданками, молоком, розвивальними іграми та іграшками загальною вагою понад 600 кг.

Серед дітей, які зараз перебувають у заблокованих Олешках, наголошує міністр, є й ті, хто народився вже під час повномасштабної війни й не знає життя без терору.

— Підтримуємо ці родини та доставляємо їм продукти першої потреби. Дякую кожному, хто збирав ці пакунки, керував дронами та забезпечував прикриття. Кожному, хто, ризикуючи життям, допомагає українцям на окупованій території, — зазначив Іван Вигівський.

За даними української розвідки, російські окупанти готують в Олешках масштабну інформаційну провокацію з десятками постановчих відео.

Окупанти планують змушувати місцевих жителів говорити на камеру про “щасливе життя”, повне забезпечення харчами та “вдячність окупаційній владі”.

Військові підкреслюють, що жодні примусові заяви для російських телеканалів не здатні приховати реальну гуманітарну катастрофу в місті.

Що відомо про гуманітарну ситуацію в Олешках

Нагадаємо, що про критичну гуманітарну ситуацію в Олешках Херсонської області на всіх майданчиках почали говорити восени.

25 вересня голова Олешківської МВА Тетяна Гасаненко повідомляла, що остання успішна доставка продуктів в Олешки була чотири місяці тому — 26 травня. Через голод, за її словами, окремі родини були змушені їсти собак.

Уже за два дні, 27 вересня, стало відомо про одну з наймасштабніших операцій — тоді в Олешки доставили близько 4 т продуктів одразу на сто визначених локацій міста.

30 вересня Тетяна Гасаненко уточнила, що частину допомоги, яку українські військові доставляли жителям Олешок дронами, відбирають окупанти.

4 жовтня українській стороні вдалося успішно доставити ще майже 400 посилок із продуктами, ліками та дитячими наборами загальною вагою також майже 4 т.

Попри регулярні ініціативи України щодо відкриття гуманітарних коридорів, тимчасового припинення вогню та залучення Червоного Хреста для порятунку цивільних, Росія щоразу категорично відмовлялася від евакуаційних пропозицій.

До того ж, за інформацією ГУР, 22 жовтня Росія мала провести операцію Телемост, щоб приховати воєнні злочини в Олешках. Російські організатори заявляли про участь представників 80 країн, однак фактична участь не була підтверджена.

21 жовтня віцепрезидентка Європарламенту Піна Печерно оголосила голодування через ситуацію в Олешках, закликавши до гуманітарного перемир’я, доставлення їжі та медикаментів і безпечної евакуації цивільних.

23 жовтня, після того, як Меланія Трамп оголосила про тимчасове припинення вогню в Олешках 29 жовтня 2026 року, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець попросив Піну Пічерно припинити голодування.

Фото: Угруповання військ (сил) Південь

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