Служба безпеки України посилює співпрацю з українськими виробниками озброєння для захисту чутливої інформації та протидії спробам російських спецслужб проникнути в оборонно-промисловий комплекс.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Співпраця у межах програми Форпост: про що йдеться

До взаємодії долучилися представники понад 300 українських оборонних компаній. Співпраця відбуватиметься в межах програми Форпост, яку презентували Департаменти контррозвідки та кібербезпеки СБУ.

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Програма Форпост передбачає комплексний захист оборонних підприємств від трьох основних загроз: агентурного проникнення, ненавмисного розголошення чутливої інформації та кібератак.

Перший напрям стосується протидії умисному інсайдерству. Йдеться про виявлення працівників, яких російські спецслужби намагаються завербувати або вже використовують для отримання інформації про діяльність підприємств.

Другий напрям спрямований на запобігання випадковому витоку даних. Зокрема, це ситуації, коли співробітники самі того не усвідомлюють, розголошують важливі відомості в інтерв’ю, під час заходів або в соціальних мережах.

Третій напрям передбачає посилення кібербезпеки підприємств оборонно-промислового комплексу. СБУ проводитиме превентивні заходи, інформуватиме про актуальні кіберзагрози, а також допомагатиме відновлювати роботу інформаційних систем після ворожих атак і розслідувати відповідні інциденти.

У межах програми підприємства отримуватимуть від СБУ безпекові рекомендації та алгоритми дій у разі виявлення загроз. Вони ґрунтуватимуться на практичному досвіді спецслужби у протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб.

Представники оборонних компаній підтримали ініціативу та заявили про готовність долучитися до програми.

Одним із важливих елементів співпраці стане створення прямого каналу зв’язку з профільними підрозділами СБУ. Це дасть змогу виробникам озброєння оперативніше звертатися по фахову допомогу, якщо вони виявлять ознаки вербування працівників, витоку інформації чи інших безпекових загроз.

Долучитися до ініціативи та отримати додаткову інформацію можна за допомогою електронної пошти: insider@ssu.gov.ua.

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