Служба безопасности Украины усиливает сотрудничество с украинскими производителями вооружения по защите чувствительной информации и противодействию попыткам российских спецслужб проникнуть в оборонно-промышленный комплекс.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Сотрудничество в рамках программы Форпост: о чем идет речь

К взаимодействию присоединились представители более 300 украинских оборонных компаний. Сотрудничество будет проходить в рамках программы Форпост, которую представили Департаменты контрразведки и кибербезопасности СБУ.

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Программа Форпост предусматривает комплексную защиту оборонных предприятий от трех основных угроз: агентурного проникновения, непреднамеренного разглашения чувствительной информации и кибератак.

Первое направление касается противодействия умышленному инсайдерству. Речь идет об обнаружении работников, которых российские спецслужбы пытаются завербовать или используют для получения информации о деятельности предприятий.

Второе направление направлено на предотвращение случайной утечки данных. В частности, это ситуации, когда сотрудники сами этого не осознают, разглашают важные сведения в интервью, во время мероприятий или в социальных сетях.

Третье направление предполагает усиление кибербезопасности предприятий оборонно-промышленного комплекса. СБУ будет проводить превентивные мероприятия, информировать об актуальных киберугрозах, а также помогать возобновлять работу информационных систем после вражеских атак и расследовать соответствующие инциденты.

В рамках программы предприятия будут получать от СБУ рекомендации по безопасности и алгоритмы действий в случае выявления угроз. Они будут основываться на практическом опыте спецслужбы в противодействии разведывательно-подрывной деятельности российских спецслужб.

Представители оборонных компаний поддержали инициативу и заявили о готовности присоединиться к программе.

Одним из важнейших элементов сотрудничества станет создание прямого канала связи с профильными подразделениями СБУ. Это позволит производителям вооружения более оперативно обращаться за профессиональной помощью, если они выявят признаки вербовки работников, утечки информации или других угроз безопасности.

Присоединиться к инициативе и получить дополнительную информацию можно по электронной почте: insider@ssu.gov.ua.

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