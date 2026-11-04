Президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді США Меланію Трамп орденом княгині Ольги I ступеня. Відповідний указ №1079/2026 глава держави підписав 2 листопада 2026 року.

Меланію Трамп відзначили за вагомий особистий внесок у гуманітарну підтримку України, правозахисну та благодійну діяльність.

Зокрема, йдеться про зусилля, спрямовані на порятунок українських дітей і громадян, які постраждали від російської агресії, були незаконно депортовані або примусово переміщені з тимчасово окупованих територій.

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Факти ICTV з’ясували, за які заслуги вручають цю нагороду, чи передбачає вона грошові виплати та які пільги отримують її власниці.

Орден княгині Ольги: за що дають

Орден княгині Ольги є державною нагородою України, якою відзначають жінок за особливі заслуги в різних сферах суспільного життя. Його заснували у 1997 році указом президента України №827/97.

Відповідно до статуту, нагороду вручають за досягнення в таких сферах:

державна та громадська діяльність;

виробнича діяльність;

наука й освіта;

культура;

благодійність;

виховання дітей у сім’ї;

інші напрями суспільної діяльності.

Орден княгині Ольги: види

Орден має три ступені. Найвищий — I ступінь, далі йдуть II та III ступені. Громадянок України нагороджують послідовно, спочатку дають орден княгині Ольги 3 ступеня. Перейти до наступного ступеня можна не раніше ніж через три роки після попереднього нагородження.

Проте для іноземних громадян передбачений інший порядок. Їх можуть нагороджувати одразу орденом вищого ступеня залежно від заслуг. Тому Меланія Трамп отримала найвищий, I ступінь ордена.

Згідно зі статутом, нагородженій вручають знак ордена та орденську книжку. Саму нагороду можна носити з лівого боку грудей.

Орден княгині Ольги: що дає та чи передбачені грошові виплати

Отримання ордена княгині Ольги не означає призначення грошової допомоги або щомісячних виплат. Однак українське законодавство передбачає окремі види матеріального забезпечення для окремих категорій нагороджених.

Зокрема, йдеться про пенсію за особливі заслуги перед Україною та щомісячну грошову виплату за особливі заслуги перед Батьківщиною. Це різні види виплат, які мають власні умови призначення.

Пенсія за особливі заслуги перед Україною

Закон України №1767-III передбачає можливість призначення додаткової виплати до основної пенсії.

Зокрема, право на таку пенсію мають громадяни України, відзначені державним почесним званням Заслужений, державною премією або нагороджені одним із орденів України.

Відповідно, орден княгині Ольги є підставою для призначення пенсії за особливі заслуги. Але самої нагороди недостатньо, адже людина також повинна мати право на пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника або за вислугу років саме в Україні.

Відповідно до статті 5 цього закону, розмір надбавки до пенсії для цієї категорії становить від 23% до 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Конкретний розмір визначають залежно від заслуг перед Україною.

Пенсію за особливі заслуги призначає територіальний орган Пенсійного фонду України.

Скільки платять за орден княгині Ольги

У ПФУ розповіли, що окремий вид фінансової підтримки передбачений законом України №2454-IX. Цей закон стосується людей, які безпосередньо брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.

Для отримання виплати потрібно відповідати двом основним умовам:

брати безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України;

бути нагородженою орденом княгині Ольги трьох ступенів.

Розмір щомісячної виплати становить одну мінімальну заробітну плату, встановлену станом на 1 січня відповідного календарного року. У 2026 році це 8 647 грн на місяць.

Орден княгині Ольги: пільги

У Мінветеранів розповіли, що відповідно до статті 11 закону України №3551-XII, статус особи з особливими заслугами перед Батьківщиною отримують жінки, які, починаючи з 2014 року, були нагороджені орденом княгині Ольги трьох ступенів та безпосередньо брали участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

Для них статтею 16 цього закону передбачені такі пільги:

Медичне обслуговування. Безоплатне обслуговування в поліклініках і госпіталях, позачергова госпіталізація та збереження права на медичне обслуговування в закладі, до якого жінка була прикріплена до виходу на пенсію. Ці гарантії поширюються також на чоловіка та дітей до 18 років.

Забезпечення ліками. Першочергове безоплатне отримання призначених лікарем препаратів. За медичним висновком ліки можуть доставляти додому.

Житлові пільги. Звільнення від оплати послуг з оформлення права власності на квартиру під час приватизації. Також передбачена можливість отримати пільгову позику на будівництво, реконструкцію чи ремонт житла, підключення до комунікацій, придбання дачного будинку або облаштування садової ділянки. Погашення позики починається з п’ятого року після завершення будівництва і триває до 10 років.

Транспортні пільги. Позачергове придбання квитків на залізничний, автомобільний, водний та повітряний транспорт.

Податкові та митні пільги. Звільнення від сплати окремих податків, зборів і мита відповідно до податкового та митного законодавства.

Трудові гарантії. Переважне право залишитися на роботі під час скорочення штату незалежно від стажу на підприємстві. У разі ліквідації установи передбачене першочергове працевлаштування. Також можна отримати додаткову відпустку без збереження зарплати тривалістю до трьох тижнів на рік у зручний час.

Допомога родині. У разі смерті нагородженої її чоловік та діти до 18 років мають право на одноразову грошову допомогу в розмірі п’яти прожиткових мінімумів на кожного члена сім’ї.

Крім цього, передбачена щорічна грошова виплата до Дня Незалежності України.

Чи отримає Меланія Трамп виплати за орден княгині Ольги

Попри те, що Меланія Трамп отримала найвищий ступінь української нагороди, вона не зможе отримати передбачені українським законодавством пенсійні надбавки або щомісячні виплати.

Річ у тім, що пенсія за особливі заслуги перед Україною призначається громадянам України, які відповідають визначеним законом умовам. Окрема щомісячна виплата за орден княгині Ольги передбачена для тих, хто брав безпосередню участь у захисті України.

Меланія Трамп є першою леді США та отримала орден I ступеня за гуманітарну і благодійну діяльність.

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