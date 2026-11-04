Власники сільськогосподарських земель в Україні можуть продавати свої паї навіть під час воєнного стану. Заборони на продаж приватних земельних ділянок немає. Проте вартість землі залежить від регіону, площі ділянки та попиту на неї.

Факти ICTV розповідають, чи можна продати земельний пай під час війни, які ціни зафіксували в різних областях та як оформити угоду.

Чи можна продати земельний пай в Україні у 2026 році під час війни

Воєнний стан не скасовує права власника розпоряджатися приватною земельною ділянкою сільськогосподарського призначення. Тому власник може продати свій пай, якщо дотримається вимог законодавства.

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Ринок землі в Україні запрацював 1 липня 2021 року. Після майже 20 років мораторію власники отримали можливість продавати сільськогосподарські ділянки.

На першому етапі купувати таку землю могли лише фізичні особи — громадяни України. З 1 січня 2024 року право придбання отримали також українські юридичні особи.

Згідно зі статтею 130 Земельного кодексу України, громадяни можуть володіти не більш ніж 10 тис. га сільськогосподарських земель. Таке саме обмеження діє для юридичних осіб з урахуванням земельних ділянок, які належать їхнім учасникам.

Отже, власник паю може продати його й під час війни. Але покупець повинен відповідати вимогам закону, а договір купівлі-продажу потрібно оформити в нотаріуса.

За скільки можна продати земельний пай у 2026 році

Вартість земельного паю залежить від його площі, розташування, якості ґрунту та попиту на землю в конкретному регіоні.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, середня ціна одного гектара сільськогосподарської землі у 2026 році становить 70 199 грн, або $1 590.

Це середня вартість за укладеними угодами. Фактична ціна залежить від характеристик конкретної ділянки та домовленості між продавцем і покупцем.

Скільки коштує продати земельний пай у 2026 році

За статистикою Міністерства аграрної політики, найбільшу середню ціну одного гектара зафіксували в таких областях:

Івано-Франківська — 145 275 грн;

Львівська — 133 783 грн;

Тернопільська — 117 243 грн;

Вінницька — 102 551 грн;

Полтавська — 100 052 грн.

Якщо людина володіє ділянкою площею 3 га, то за середньою ціною її орієнтовна вартість становитиме 210 597 грн.

Проте це лише приблизний розрахунок. Реальна сума продажу відрізняється залежно від розташування ділянки, її характеристик та умов угоди.

Як змінився ринок землі та чи варто продавати земельний пай під час війни

Повномасштабна війна не зупинила український ринок сільськогосподарських земель. Власники й надалі можуть продавати свої ділянки, а покупці — інвестувати в землю.

За даними Міністерства аграрної політики, з моменту скасування мораторію на продаж окремих земель сільськогосподарського призначення в Україні відчужили понад 405 тис. земельних ділянок загальною площею майже 1,2 млн га.

У 2021-2025 роках кількість і площа відчужених земельних ділянок щороку зростали. У 2026 році ця тенденція призупинилася, однак зниження активності на ринку не спостерігається.

Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, ринок землі продовжує функціонувати навіть в умовах повномасштабної війни.

Можливість вільно розпоряджатися земельними ділянками, купувати землю та інвестувати в неї важлива для розвитку сільського господарства й планування роботи аграрного бізнесу.

Кількість земельних ділянок, відчужених за договорами купівлі-продажу з моменту відкриття ринку, становила:

2021 рік — 27 696 ділянок загальною площею 100,3 тис. га;

2022 рік — 23 122 ділянки площею 69,2 тис. га;

2023 рік — 40 850 ділянок площею 114,1 тис. га;

2024 рік — 106 669 ділянок площею 320,7 тис. га;

2025 рік — 121 284 ділянки площею 356,5 тис. га.

Хто купує земельні паї у 2026 році

За інформацією міністерства у 2026 році, земельні ділянки купували як фізичні, так і юридичні особи.

Юридичні особи придбали 32 968 земельних ділянок загальною площею 90 100,4 га. Середня ціна одного гектара в цьому сегменті становила 92 862 грн, або $2 103.

Фізичні особи придбали 52 393 земельні ділянки загальною площею 142 944,7 га. Середня вартість гектара для них становила 55 914 грн, або $1 266.

Найбільші площі земельних ділянок відчужили в таких областях:

Полтавська — 23,2 тис. га;

Одеська — 22,8 тис. га;

Кіровоградська — 18,8 тис. га;

Вінницька — 18,2 тис. га;

Чернігівська — 17,4 тис. га.

Як правильно продати земельний пай

Щоб продати земельний пай, власнику потрібно підготувати документи, які підтверджують його право власності на землю.

Насамперед необхідно перевірити, чи зареєстрована земельна ділянка в Державному земельному кадастрі та чи має вона кадастровий номер.

Для оформлення угоди зазвичай потрібні:

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку;

витяг із Державного земельного кадастру;

відомості про нормативну грошову оцінку землі.

Якщо ділянка перебуває в оренді, потрібно врахувати переважне право її купівлі. Відповідно до статті 130-1 Земельного кодексу України, орендар належить до суб’єктів такого права другої черги.

Тому перед продажем власник має дотриматися встановленої процедури повідомлення про намір продати землю. Нотаріус перевіряє наявність переважного права та документи сторін.

Договір купівлі-продажу укладають у письмовій формі та посвідчують нотаріально. Розрахунки за сільськогосподарську землю проводять у безготівковій формі.

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