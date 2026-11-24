У середу, 25 листопада, у частині регіонів України протягом усієї доби діятимуть планові обмеження електропостачання — від 0,5 до 3 черг погодинних відключень. Причиною запровадження графіків залишаються наслідки російських атак на українську енергосистему.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

Графіки відключення світла на 25 листопада в Україні

За інформацією Укренерго, у частині областей України планові обмеження діятимуть цілодобово у такому форматі:

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для всіх категорій споживачів — графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг;

для промисловості — графіки обмеження потужності.

В Укренерго наголосили, що причина запровадження заходів обмеження — наслідки ворожих ударів по енергосистемі. Фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам.

Актуальний час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою українцям радять перевіряти на офіційних ресурсах свого оператора системи розподілу (обленерго).

Ситуація в енергосистемі в Україні: що відомо

Нагадаємо, вранці 24 листопада стало відомо про нові пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок чергових російських обстрілів.

Станом на ранок вівторка, знеструмлені споживачі фіксувалися у п’яти регіонах – Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Чернігівській та Харківській областях (де вимушено застосовувалися аварійні відключення).

Протягом доби 24 листопада у частині областей також цілодобово діяли планові погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3,5 черг та графіки обмеження потужності для промислових підприємств.

Зміна тактики російських атак на енергетику

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що російські війська змінили тактику ударів по українській енергосистемі, зосередившись на знищенні електромереж і ліній електропередачі.

За його словами, саме так РФ намагається відрізати від джерел електропостачання Одесу, Одеську та Дніпропетровську області.

За даними першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, лише впродовж минулого тижня Росія щонайменше 100 разів атакувала об’єкти енергетики та нафтогазового сектору України.

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