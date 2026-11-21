Ситуація з електропостачанням в Одесі та області залишається складною. У регіоні тривають масштабні знеструмлення після масованої атаки в ніч на 20 листопада та нових ударів по енергооб’єктах. Через відключення світла можливі також перебої з тепло- та водопостачанням.

Про це повідомили НЕК Укренерго, ДТЕК, Міністерство енергетики України та керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Аварійне відключення електроенергії в Одесі та області

За даними Укренерго, ворог понад добу безперервно атакує енергетичну інфраструктуру Одеської області, внаслідок чого є пошкодження, зокрема на об’єктах компанії. Енергетикам вдалося частково відновити електропостачання після масованої атаки в ніч на 20 листопада, однак нові удари знову ускладнили ситуацію.

Зараз дивляться

У Міненерго та ДТЕК уточнили, що Росія навмисно атакує вже відновлені енергооб’єкти, а постійні повітряні тривоги суттєво сповільнюють ремонтні роботи. Через удари по магістральних мережах спрацьовує автоматичний захист, внаслідок чого світло може зникати у великої кількості споживачів одразу.

Наразі ремонтні бригади працюють усюди, де дозволяє безпекова ситуація, а фахівці опрацьовують резервні схеми живлення для забезпечення споживачів електроенергією.

Ситуація в Одесі, перебої з теплом і водою

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що протягом дня 21 листопада в частині Одеського району, зокрема в Одесі, відбуваються відключення електроенергії через атаки на магістральні мережі.

За його словами, за відсутності світла може тимчасово призупинятися робота котелень і насосних станцій. Там, де це технічно можливо, об’єкти переводять на резервне живлення. Водночас у регіоні можливі перебої з теплом та водопостачанням.

Енергетики та обласна влада попереджають, що щоразу після повернення електроенергії можливі короткочасні стрибки або зниження напруги. Споживачів закликають під час відключень світла від’єднати від розеток бойлери, обігрівачі та інші потужні електроприлади, щоб уникнути пошкодження техніки через перепади напруги.

Як повідомлялося, 20 листопада внаслідок атаки на Одеську область без електропостачання залишилися понад 41 тис. споживачів в Одеському та Роздільнянському районах.

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