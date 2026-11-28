У четверту суботу листопада в Україні щорічно вшановують День пам’яті жертв голодоморів і політичних репресій. Пам’ятний день запровадили указом президента України у 1998 році.

Термін Голодомор вживається для позначення масового, штучно організованого голоду у 1932-1933 роках режимом диктатора Йосипа Сталіна на території тимчасово окупованої України з боку СРСР. Це визначення застосовують також для голоду 1921-1923 років і 1946-1947 років.

Точна цифра жертв невідома. В роки Голодомору таких підрахунків не вели, а радянські окупанти намагалися всіляко приховати масштаби трагедії. За оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАН України внаслідок Голодомору у 1932-1933 роках в Україні загинули близько 4,5 млн осіб.

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Факти ICTV розповідають про те, чому не вдалося об’єктивно висвітлити Голодомор в Україні у 1930-х і хто намагався донести правду про трагедію світові. Про замовчування голоду в Україні режимом СРСР ми розмовляли з провідним науковим співробітником Національного музею Голодомору-геноциду, кандидатом історичних наук Андрієм Іванцем.

Чому реакція Заходу на голод в Україні була “тихою”

– Ситуація з визнанням голоду в Україні пов’язана зі складними міжнародними відносинами у той час. 1933-й – це рік приходу Гітлера до влади, тому частина держав західного світу намагалася знайти противагу Гітлеру та заплющити очі на злочини іншої тоталітарної держави. Ми знаємо, що інформація про голод насправді доходила до західного світу – дипломатичними каналами, через біженців, активну діяльність українських громадських організацій, українських політиків, – пояснив Андрій Іванець.

Представниці Комітету порятунку України Мілені Рудницькій, яка також була депутатом польського Сейму, у 1933 році вдалося домогтися, щоб це питання розглянула Рада Ліги Націй.

Голова засідання Йоган Людвіґ Мовінкель, прем’єр-міністр Норвегії, тричі порушував це питання, намагаючись досягти позитивного для українців рішення, щоби було надіслано допомогу. Однак пропозиція набрала тоді лише три голоси, тож її не вдалося реалізувати через Лігу Націй.

У результаті це питання передали Міжнародному Червоному Хресту, який звернувся до Червоного Хреста у СРСР, а там відповіли, що голоду немає.

– Так само фашистська Італія мала достатньо інформації про злочин, який вчиняє комуністичний режим. Та ж сама Мілена Рудницька зустрічалася з Беніто Муссоліні та переконувала його, що вони, як антикомуністи, мали б підтримати українську націю, яку знищує комуністичний режим. Муссоліні їй обіцяв розглянути це питання, але насправді пішов також у той момент на зближення із СРСР, – розповів Іванець.

Історик зазначив, що Адольф Гітлер також був поінформований про голод в Україні, але надавав допомогу лише німецькій меншині. Тобто намагався надавати допомогу. Це було пов’язано з певними складнощами. Тим не менш, він про це говорив.

Про Голодомор знали й у багатьох інших державах, але тоді не знайшлося політичної волі, щоб цей злочин назвати злочином та надати допомогу українцям. З іншого боку, радянський режим влаштовував своєрідні перформанси для закордонних чиновників, під час яких демонструвалася картинка “щасливого” життя в СРСР.

Наприклад було організовано поїздку до СРСР радянофільськи налаштованого експрем’єра Франції Едуарда Ерріо. Для його зустрічі готувалися міста та населені пункти, які очищали від голодних людей, жебраків і черг.

– Його дуже добре годували, коли вивозили у село. Там його зустрічали перевдягненні працівники спецслужб, які розповідали про радість життя в колгоспах, в СРСР. Є версія Леся Танюка, що навіть з одного із київських театрів брали акторів. Як описується відвідування, наприклад, одного з сіл на Одещині, де Ерріо не просто побачив селян у вишиванках, а вони ще й співали і танцювали на полі. То можна зрозуміти, що, дійсно, не виключено навіть використання артистів, – каже історик.

Іванець наголосив, що після такої поїздки, абсолютно зрежисованої радянською владою та радянськими службами, Ерріо розповідав на Заході, що про голод говорити не можна.

Ex prime minister of France Edouard Herriot in Moscow.

The aim of his visit to the USSR was to deny the fact of mass starvation in Ukraine. pic.twitter.com/LlqPYVrNSu — Holodomor Museum (@HolodomorMuseum) July 10, 2021

Пізніше режим СРСР знищував й матеріальні докази у вигляді могил загиблих – на них будували інші об’єкти. У самій радянській Україні свідки голоду мали мовчати, бо знали про загрозу репресій.

Паралельно пропаганда розповідала, як успішно реформується с/г, як розвивається колгоспний лад. З іншого боку говорили про якісь “голодні походи” у США та Великій Британії, та інших капіталістичних країнах. У такий спосіб інформаційно, політичними та репресивними методами, правда ховалася на довгі десятиліття.

Джонс – Дюранті: протистояння правди та брехні

Найвідомішими журналістами, які висвітлювали події Голодомору в Україні, були британці Ґарет Джонс, Малкольм Маггерідж і Волтер Дюранті. Але якщо перші двоє розповідали про масовий голод, штучно створений СРСР, то останній увійшов в історію як рупор кремлівської пропаганди. Ба більше, за серію репортажів із СРСР його удостоїли Пулітцерівської премії.