Змінити підходи до актуальних проблем інфраструктурної галузі пропонує можливий кандидат на посаду очільника відомства Сергій Пінькас.

В інтерв’ю виданню Обозреватель Сергій Пінькас зазначив, що є п’ять шляхів, які не потребуватимуть додаткових коштів, але приноситимуть прибуток. Зокрема, йдеться про координацію будівництва автошляхів, використання державно-приватного партнерства та залучення іноземних інвесторів.

– Я б запропонував Мінінфраструктури координувати плани ремонтів та виділення коштів всіма розпорядниками на конкретно визначені ділянки. Далі – використовувати мобільні асфальтні заводи, річковий транспорт. Згідно з законом, у нас просто немає річкового транспорту. Іноземні компанії не можуть зайти на річку, адже юридично такого виду транспорту немає. Річкова інфраструктура може бути дуже інвестиційно приваблива. Треба створювати законодавство, порти. Залучити мільярд доларів інвестицій можна дуже просто, – розповідає Сергій Пінькас.

На його думку, Мінінфраструктури повинно створити умови для інвестора: визначити порядок залучення інвестицій, встановити форму інвестиційного договору, адже попит іноземних партнерів на такі інвестиції дуже високий.

– Все, що я пропоную, могло б дати приріст ВВП близько 3-4%. І, що найважливіше, на це не потрібно витрачати кошти платників податків, – резюмує Пінькас.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що ВВП в Україні зростатиме до 5-7% на рік.