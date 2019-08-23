Изменить подходы к актуальным проблемам инфраструктурной отрасли предлагает возможный кандидат на пост главы ведомства Сергей Пинькас.

В интервью изданию Обозреватель Сергей Пинькас отметил, что есть пять путей, которые не требуют дополнительных средств, но будут приносить прибыль. В частности, речь идет о координации строительства автодорог, использования государственно-частного партнерства и привлечения иностранных инвесторов.

– Я бы предложил Мининфраструктуры координировать планы ремонтов и выделение средств всеми распорядителями на конкретно определенные участки. Дальше – использовать мобильные асфальтные заводы, речной транспорт. Согласно закону, у нас просто отсутствует речной транспорт. Иностранные компании не могут зайти на реку, ведь юридически такого вида транспорта нет. Речная инфраструктура может быть очень инвестиционно привлекательна. Надо создавать законодательство, порты. Привлечь миллиард долларов инвестиций можно очень просто, – рассказывает Сергей Пинькас.

По его мнению, Мининфраструктуры должно создать условия для инвестора: определить порядок привлечения инвестиций, установить форму инвестиционного договора, ведь спрос иностранных партнеров на такие инвестиции очень высок.

– Все, что я предлагаю, могло бы дать прирост ВВП около 3-4%. И, что самое важное, на это не нужно тратить средства налогоплательщиков, – резюмирует Пинькас.

Напомним, Зеленский заявил, что ВВП в Украине будет расти до 5-7% в год.