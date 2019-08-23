PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Бизнес и финансы

Трансформация Мининфраструктуры позволит увеличить ВВП на 3% – Сергей Пинькас

Изменить подходы к актуальным проблемам инфраструктурной отрасли предлагает возможный кандидат на пост главы ведомства Сергей Пинькас.

Трансформация Мининфраструктуры позволит увеличить ВВП на 3% – Сергей Пинькас

В интервью изданию Обозреватель Сергей Пинькас отметил, что есть пять путей, которые не требуют дополнительных средств, но будут приносить прибыль. В частности, речь идет о координации строительства автодорог, использования государственно-частного партнерства и привлечения иностранных инвесторов.

– Я бы предложил Мининфраструктуры координировать планы ремонтов и выделение средств всеми распорядителями на конкретно определенные участки. Дальше – использовать мобильные асфальтные заводы, речной транспорт.

Согласно закону, у нас просто отсутствует речной транспорт. Иностранные компании не могут зайти на реку, ведь юридически такого вида транспорта нет. Речная инфраструктура может быть очень инвестиционно привлекательна. Надо создавать законодательство, порты. Привлечь миллиард долларов инвестиций можно очень просто, – рассказывает Сергей Пинькас.

По его мнению, Мининфраструктуры должно создать условия для инвестора: определить порядок привлечения инвестиций, установить форму инвестиционного договора, ведь спрос иностранных партнеров на такие инвестиции очень высок.

– Все, что я предлагаю, могло бы дать прирост ВВП около 3-4%. И, что самое важное, на это не нужно тратить средства налогоплательщиков, – резюмирует Пинькас.

Напомним, Зеленский заявил, что ВВП в Украине будет расти до 5-7% в год.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Как экономить электричество: простые и выгодные правила
Национальный месяц сбережений – программа Любомира Остапова в Новых лидерах 2
Почему украинцы не умеют экономить и как откладывать 10% ежемесячно
Как научиться экономить: советы от Станислава Кондрашова и Дениса Вороненкова
Как не покупать лишнего и подсчитать, сколько денег уходит в помойку
Как научиться откладывать деньги на отдых
Экономить – не стыдно: секрет богатства голландцев
Правильная экономия: что делать, чтобы всегда иметь деньги – советы
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка