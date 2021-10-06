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Вікторія Гірко |

Очільник Укрексімбанку Мецгер склав повноваження на час розслідування нападу на знімальну групу Схем

Очільник Укрексімбанку Мецгер склав повноваження на час розслідування нападу на знімальну групу Схем

Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер склав повноваження, доки триватиме розслідування конфлікту з журналістами програми Схеми: корупція в деталях.

Він зазначив, що ситуація, яка виникла навколо банку, є неприпустимою. А його надмірна емоційна реакція та нестримана поведінка щодо журналістів не мають виправдання.

– Повністю усвідомлюю свою відповідальність. Щоб зняти хоча б частину шкоди репутації банку та відвернути негатив щодо його чудового колективу, невідкладно пишу заяву про складання повноважень голови правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в банку згідно з відповідними процедурами, – пояснив Мецгер.

4 жовтня стало відомо, що на журналістів-розслідувачів програми Схеми: корупція в деталях скоїли напад у державному Укрексімбанку.

Це сталося під час запису інтерв’ю із головою правління банку Євгеном Мецгером у його кабінеті. Йому не сподобалися деякі запитання, які ставив журналіст. Після цього він наказав охороні забрати камери.

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора Схем Олександра Мазура, вилучили техніку і намагалася видалити відеозапис, але його вдалося відновити.

Відео нападу на журналістів в Укрексімбанку дивіться у нашому матеріалі.

Джерело: Укрексімбанк

Фото: Укрексімбанк

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