Голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер склав повноваження, доки триватиме розслідування конфлікту з журналістами програми Схеми: корупція в деталях.

Він зазначив, що ситуація, яка виникла навколо банку, є неприпустимою. А його надмірна емоційна реакція та нестримана поведінка щодо журналістів не мають виправдання.

– Повністю усвідомлюю свою відповідальність. Щоб зняти хоча б частину шкоди репутації банку та відвернути негатив щодо його чудового колективу, невідкладно пишу заяву про складання повноважень голови правління на час проведення необхідних слідчих дій Національною поліцією та внутрішньої перевірки в банку згідно з відповідними процедурами, – пояснив Мецгер.

4 жовтня стало відомо, що на журналістів-розслідувачів програми Схеми: корупція в деталях скоїли напад у державному Укрексімбанку.

Це сталося під час запису інтерв’ю із головою правління банку Євгеном Мецгером у його кабінеті. Йому не сподобалися деякі запитання, які ставив журналіст. Після цього він наказав охороні забрати камери.

Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора Схем Олександра Мазура, вилучили техніку і намагалася видалити відеозапис, але його вдалося відновити.

Відео нападу на журналістів в Укрексімбанку дивіться у нашому матеріалі.

Джерело: Укрексімбанк

Фото: Укрексімбанк