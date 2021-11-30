Державний бюджет на 2022 рік готові підтримати в другому читанні та в цілому до 250 народних депутатів.

Про це повідомив журналістам у кулуарах Верховної Ради голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

Він підтвердив, що держбюджет-2022 планують розглядати в четвер, 2 грудня.

– Бюджет буде в четвер. Цього дня буде три законопроекти по бюджету: два – про перерозподіл і додатковий розподіл коштів, які надійшли цього року. Тобто два закони по 2021 року і один – ухвалення бюджету в другому читанні на 2022 рік, – зазначив Арахамія.

За його прогнозом, за держбюджет-2022 проголосують 245-250 народних депутатів.

Арахамія уточнив, що, окрім представників Слуги народу, це будуть окремі нардепи майже з усіх фракцій (зокрема мажоритарники).

Як відомо, 2 листопада народні депутати завершили розгляд поправок до законопроекту про державний бюджет на 2022 рік (№6000) та ухвалили його в першому читанні.

Згідно із законом про регламент Верховної Ради, остаточно державний бюджет на 2022 рік мали б ухвалити до 1 грудня. Проте завтра очікується лише надходження документа до ВР із Кабінету міністрів. Розгляд же та голосування проведуть 2 грудня.

Про показники держбюджету-2022, які закладає Кабінет міністрів, та ключові сфери фінансування, – читайте в матеріалі.

Джерело: Слуга народу