Кабінет міністрів виділить 16,6 млрд грн задля забезпечення гарантій безперебійності та безпеки польотів авіакомпаній у повітряному просторі України.
Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, урядом було задіяно кошти Резервного фонду Держбюджету.
– Виділили кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній, – повідомив очільник уряду.
Він зауважив, що рішення Кабміну дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном.
13 лютого в Міністерстві інфраструктури повідомили, що небо над України буде залишатись відкритим, а інформація щодо його закриття не відповідає дійсності.
Того ж дня голова Украероруху заявив, що повітряний простір над Чорним морем буде зоною підвищеної небезпекиу період із 14 по 19 лютого: літакам авіакомпаній не рекомендується здійснювати перельоти в цій зоні.
Після цього в Офісі Президента повідомили, що Кабмін збирається на позачергове засідання, щоб підтримати авіакомпанії у відносинах зі страховиками на тлі зростання цін на перельоти.