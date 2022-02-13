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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін виділить майже 17 млрд гривень на страхування безпеки авіаперельотів

Ілля Нежигай редактор стрічки
денис шмигаль кабмін

Кабінет міністрів виділить 16,6 млрд грн задля забезпечення гарантій безперебійності та безпеки польотів авіакомпаній у повітряному просторі України.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, урядом було задіяно кошти Резервного фонду Держбюджету.

– Виділили кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній, – повідомив очільник уряду.

Він зауважив, що рішення Кабміну дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном.

13 лютого в Міністерстві інфраструктури повідомили, що небо над України буде залишатись відкритим, а інформація щодо його закриття не відповідає дійсності.

Того ж дня голова Украероруху заявив, що повітряний простір над Чорним морем буде зоною підвищеної небезпекиу період із 14 по 19 лютого: літакам авіакомпаній не рекомендується здійснювати перельоти в цій зоні.

Після цього в Офісі Президента повідомили, що Кабмін збирається на позачергове засідання, щоб підтримати авіакомпанії у відносинах зі страховиками на тлі зростання цін на перельоти.

Фото: Урядовий портал

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