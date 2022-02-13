13 лютого в Міністерстві інфраструктури повідомили, що небо над України буде залишатись відкритим, а інформація щодо його закриття не відповідає дійсності.

Того ж дня голова Украероруху заявив, що повітряний простір над Чорним морем буде зоною підвищеної небезпекиу період із 14 по 19 лютого: літакам авіакомпаній не рекомендується здійснювати перельоти в цій зоні.

Після цього в Офісі Президента повідомили, що Кабмін збирається на позачергове засідання, щоб підтримати авіакомпанії у відносинах зі страховиками на тлі зростання цін на перельоти.