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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин выделит почти 17 млрд гривен на страхование безопасности авиаперелетов

Илья Нежигай редактор ленты
денис шмигаль кабмін

Кабинет министров выделит 16,6 млрд грн для обеспечения гарантий бесперебойности и безопасности полетов авиакомпаний в воздушном пространстве Украины.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмигаль, правительством были задействованы средства Резервного фонда Госбюджета.

– Выделили средства для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний, – сообщил глава правительства.

Он отметил, что решение Кабмина позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей.

13 февраля в Министерстве инфраструктуры сообщили, что небо над Украиной будет оставаться открытым, а информация о его закрытии не соответствует действительности.

В тот же день глава Украэроруха заявил, что воздушное пространство над Черным морем будет зоной повышенной опасности в период с 14 по 19 февраля: самолетам авиакомпаний не рекомендуется совершать перелеты в этой зоне.

После этого в Офисе Президента сообщили, что Кабмин собирается на внеочередное заседание, чтобы поддержать авиакомпании в отношениях со страховщиками на фоне роста цен на перелеты.

Фото: Правительственный портал

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