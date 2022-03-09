Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) ухвалив рішення виділити €2 млрд допомоги Україні та країнам, які приймають українських біженців через війну в нашій державі.

Таку інформацію оприлюднила пресслужба ЄБРР. Йдеться про “пакет стійкості” для України та країн, які зазнали впливу війни.

Його сьогодні схвалила Рада директорів банку. Це перший етап підтримки.

Пріоритетними напрямками “пакету стійкості” є: торговельне фінансування; енергетична безпека; екстрена підтримка ліквідності; муніципальні послуги.

– ЄБРР оголосив початковий “пакет стійкості”, що передбачає фінансування заходів для допомоги громадянам, компаніям і країнам, які зазнали впливу війни в Україні, – наголошується в повідомленні.

В Україні кошти будуть спрямовані на: сферу управління боргом та реструктуризацію; торговельне фінансування (зокрема, для імпорту пального); фінансування ліквідності; екстрену підтримку реформ.

Зокрема, планується підтримка українських компаній (наприклад, у формі відтермінування кредитів, підтримки ліквідності та фінансування торгівлі). Кошти в ЄБРР обіцяють надати оперативно.

За можливості компаніям надаватимуть допомогу в переїзді, щоб вони могли продовжувати свою діяльність.

Крім того, ЄБРР надасть допомогу країнам, які приймають біженців з України.

– Муніципальні органи у відповідних країнах стикаються з величезними викликами у зв’язку з цим припливом переміщених громадян, – уточнили в банку.

Фінансова допомога для держав, які приймають українських біженців, буде спрямована на: засоби існування та муніципальні послуги для переміщених осіб; торговельне фінансування; підтримку ліквідності підприємств; екстрені закупівлі енергії для компенсації втрат імпорту з РФ та Білорусі.

У майбутньому ЄБРР планує долучитися до програми реконструкції України.

– Коли дозволять умови, ЄБРР також буде готовий узяти участь у програмі реконструкції України, відновленні джерел існування та бізнесу, відбудові життєво важливої інфраструктури, підтримці ефективного управління та забезпеченні доступу до послуг, – зазначається в повідомленні.

Програма реконструкції передбачатиме співпрацю з Євросоюзом та США, а також донорами та іншими міжнародними фінансовими організаціями.

Напередодні Міжнародний валютний фонд (МВФ) анонсував виділення $1,4 млрд екстреної фінансової допомоги Україні. Гроші повинні допомогти нашій державі впоратися з кризовими наслідками через вторгнення РФ.

Джерело: ЄБРР