Україна якнайшвидше має перейти до економіки воєнного стану – Шмигаль

Голова Уряду Денис Шмигаль повідомив, що Україна почала розміщувати замовлення на підприємствах для забезпечення критичних потреб держави.

Про це Шмигаль сказав у своєму відеозверненні.

За його словами, Україна якнайшвидше має перейти до економіки воєнного стану.

– Що зі свого боку робить Уряд, щоб забезпечити якнайшвидший перехід на “військові рейки”? По-перше, фінансове забезпечення функціонування країни. Ми ведемо переговори з усіма міжнародними організаціями та країнами щодо фінансової допомоги, – сказав голова Кабміну.

Він наголосив, що Європейський інвестиційний банк перенаправить до держбюджету України 639 млн євро.

Крім того, Мінфін України вже випустив перші військові облігації і найближчим часом буде другий випуск.

– Кожен, хто готовий кредитувати Україну, наших військових, наших лікарів, працівників критичної інфраструктури може це зробити, придбавши військові облігації, – сказав Денис Шмигаль.

Також міністерства отримали дозвіл від Кабінету Міністрів на відкриття у Національному банку чотирьох рахунків, куди зараховуватимуться кошти від фізичних осіб, організацій, компаній, міжнародних фінансових організацій до фонду відновлення України.

– Держава вже почала розміщувати державне замовлення на підприємствах для забезпечення критичних потреб. Йдеться не лише про зброю. Йдеться про продукти харчування, про ліки, про паливо та інші важливі товари, – зазначив прем’єр.

А ще Уряд ухвалив рішення про обмеження експорту низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виробляються.