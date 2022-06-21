Уряд видаватиме гроші на новий бізнес: Шмигаль пояснив, як працюватиме програма єРобота

Червень, 21 в 17:30

Глава Кабміну Денис Шмигаль на засіданні уряду 21 червня анонсував старт великого проєкту, спрямованого на грантову підтримку нового бізнесу.

– Уряд починає впроваджувати новий великий проєкт грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Сьогодні ми затвердили три програми грантового фінансування і ще три програми будуть схвалені найближчим часом, – наголосив прем’єр-міністр.

За його словами, усі програми передбачають створення нових робочих місць та можливість онлайн-оформлення заяви на отримання гранту – їх об’єднали під загальною назвою єРобота.

Перша програма передбачає виділення мікрогрантів до 250 тис. грн тим, хто хоче запустити новий бізнес.

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– Будь-який українець, який має бізнес-план та твердий намір розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку держави. Ми плануємо видати 20 тис. таких грантів на рік. Відповідно – бюджет програми 5 млрд грн на рік, – сказав глава уряду.

За ці кошти можна запустити мікробізнес, наприклад, пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо, уточнив Шмигаль.