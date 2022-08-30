Серпень, 30 в 16:46

Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроєкт про повернення акцизу на пальне.

Як поінформував народний депутат від Голосу Ярослав Железняк, “за” проєкт закону № 7668-д проголосували 236 народних обранців: зокрема, від Слуги народу – 178, від Платформи за життя та мир – 16, від групи За майбутнє – 7, від Голосу – 1, від групи Довіра – 16, від групи Відновлення України – 12, а також 6 позафракційних.

Документ має назву: Про внесення змін до розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану.

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Законопроєкт передбачає:

встановлення на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні ставки акцизного податку на пальне (бензин та дизель) у розмірі €100/1000 літрів;

на скраплений газ, бутан, ізобутан повертають акциз у розмірі €52/1000 літрів;

знижується акциз та ПДВ для альтернативних видів палива, з додаванням біоетанолу – зі €162 до €100/1000 літрів.

За рахунок акцизного податку планують підтримати економіку України в умовах війни та наповнити дохідну частину державного бюджету.

Як зазначається в пояснювальній записці, наразі існує дефіцит коштів для фінансування дорожнього господарства, тож доходи від акцизу планують спрямувати на ці цілі.

Як відомо, в березні цього року Верховна Рада повністю скасувала акциз на пальне, а також знизила ПДВ з 20% до 7%. Таке рішення було зумовлене гострою кризою на ринку пального України, спричиненою світовою паливною кризою та атаками Росії на українську інфраструктуру, призначену для зберігання та транспортування енергоносіїв. Тоді влада намагалася стабілізувати ситуацію.

Як зазначили в Кабінеті міністрів, тепер ситуація стабілізувалася, пальне є на всіх автозаправках по країні. Тож в уряді ініціювали повернення акцизу.

Як пояснював міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, ставка на рівні €100/1000 літрів – це менше, ніж було до повномасштабної війни. Тоді ставки на бензин і дизель становили €213,5 та €139,5 відповідно.

Джерело: Ярослав Железняк