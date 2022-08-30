Август, 30 в 16:46

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о возвращении акциза на горючее.

Как проинформировал народный депутат от Голоса Ярослав Железняк, “за” проект закона № 7668-д проголосовали 236 народных избранников: в частности, от Слуги народа – 178, от Платформы за жизнь и мир – 16, от группы За будущее – 7, от Голоса – 1, от группы Доверие – 16, от группы Восстановление Украины – 12, а также 6 внефракционных.

Документ называется: О внесении изменений в раздел ХХ Переходные положения Налогового кодекса Украины относительно ставок акцизного налога на период действия правового режима военного, чрезвычайного положения.

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Законопроект предусматривает:

установление на период до прекращения или отмены военного положения в Украине ставки акцизного налога на топливо (бензин и дизель) в размере €100/1000 литров;

на сжиженный газ, бутан, изобутан возвращают акциз в размере €52/1000 литров;

снижается акциз и НДС для альтернативных видов топлива, с добавлением биоэтанола – со €162 до €100/1000 литров.

За счет акцизного налога планируется поддержать экономику Украины в условиях войны и наполнить доходную часть государственного бюджета.

Как отмечается в пояснительной записке, существует дефицит средств для финансирования дорожного хозяйства, поэтому доходы от акциза планируют направить на эти цели.

Как известно, в марте этого года Верховная Рада полностью отменила акциз на горючее, а также снизила НДС с 20% до 7%. Такое решение было обусловлено острым кризисом на рынке горючего Украины, вызванным мировым топливным кризисом и атаками России на украинскую инфраструктуру, предназначенную для хранения и транспортировки энергоносителей. Тогда власти пытались стабилизировать ситуацию.

Как отметили в Кабинете министров, сейчас ситуация стабилизировалась, горючее есть на всех автозаправках по стране. Так что в правительстве инициировали возвращение акциза.

Как объяснял министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, ставка на уровне €100/1000 литров – это меньше, чем было до полномасштабной войны. Тогда ставки на бензин и дизель составляли €213,5 и €139,5 соответственно.

Источник: Ярослав Железняк