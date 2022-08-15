Серпень, 15 в 16:39

Повернення акцизу на пальне може відбутися в Україні з 1 вересня або з 1 жовтня 2022 року. Все залежатиме від того, як швидко Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Брифінг був присвячений законопроєкту щодо повернення ставок акцизу на пальне. Кубраков нагадав, що Міністерство інфраструктури України минулого тижня запропонувало частково повернути акциз. Кабінет міністрів підтримав цю пропозицію.

Зараз дивляться

– Якщо він (законопроєкт. – Ред.) буде розглянутий найближчими тижнями, то він може запрацювати з 1 вересня або з 1 жовтня, – наголосив Кубраков.

Міністр прокоментував і ситуацію з паливом на українських АЗС. Він нагадав, що в березні цього року Верховна Рада повністю скасувала акциз на пальне та знизила ПДВ з 20% до 7%. Причиною була значна криза на ринку пального, і влада намагалася стабілізувати ситуацію.

Зараз, за словами Кубракова, ситуація стабілізована, пальне вже є на всіх автозаправках у країні, в усіх регіонах (як у великих мережах АЗС, так і в менших). І попри підвищення Національним банком офіційного курсу гривні, ціни на бензин, дизель та автогаз продовжують знижуватися в деяких мережах.

Кубраков пояснив це падінням вартості пального на світових ринках нафтопродуктів. Тому в Кабміні вирішили повернути акциз.

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Розмір акцизу, вплив на українців та очікувані прибутки

Міністр поінформував, що законопроєктом пропонується повернення акцизу на бензин, дизпаливо, а також на автогаз. Зокрема, для бензину та дизелю пропонується ставка на рівні €100, що менше, ніж було до повномасштабної війни.

– Це запровадження акцизних ставок на бензин та дизель на рівні €100. Нагадаю, до війни було відповідно €213 і майже €140, тобто було більше. Ми запроваджуємо акциз частково, не в тому обсязі, який був, – заявив Кубраков.

Для порівняння він розповів, що в Європейському Союзі директивою передбачено мінімальний рівень акцизу на бензин у розмірі €359. У Німеччині ставка акцизу на бензин становить €654, у Польщі – €276, у Румунії – €373, у Словаччині – €555.

Кубраков додав, що, згідно з розрахунками, в гривнях на літрі такий акциз становитиме 2-4 грн. Проте в Кабміні сподіваються, що вартість пального для кінцевого споживача не зміниться або зміниться мінімально, оскільки світові ціни падають.

– Ми розраховуємо, що зараз ціна на світових ринках продовжує падати. Сподіваюся, що взагалі не буде змін роздрібних цін на дизель, а на бензин будуть незначні. Якщо така тенденція на ринку збережеться і якщо наші законопроєкти будуть підтримані найближчим часом у Верховній Раді, – заявив очільник Мінінфраструктури.

Він запевнив, що влада намагається повернути розмір акцизу до такого рівня, щоб це не вдарило по людях і бізнесу.

Після повернення акцизу в Кабміні очікують надходження до держбюджету на рівні приблизно 2-3 млрд грн на місяць.

– Сподіваюся, часткове повернення акцизу дозволить доробити до кінця цього року хоча б у невеликих обсягах тимчасові мости, які ми зараз почали робити. І друге – в Міністерства фінансів досить складна ситуація з ліквідністю в системі, а тому будь-які надходження до бюджету, акцизи або податки, які були скасовані на початку року, вони всі важливі та мають значення, – пояснив Кубраков.

Водночас ПДВ на пальне до рівня, який був до повномасштабної війни (20%), повертати не планують, оскільки в такому разі ціни на АЗС різко зростуть. ПДВ залишиться на позначці 7%.

Станом на 15 серпня ціни на бензин А-95+ на українських АЗС коливаються в межах 50,89 грн/л. Бензин категорії А-95 можна в середньому придбати за 49,87 грн/л, бензин А-92 – за 48,59 грн/л. Середня вартість дизпалива становить 53,64 грн/л.

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Джерело: Media Center Ukraine