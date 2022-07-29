Липень, 29 в 15:56

Спровокована Росією повномасштабна війна безпосередньо впливає на економіку України. Зокрема, ВВП за підсумками 2022 року скоротиться на третину, а інфляція перевищить 30%.

Про це йдеться в щоквартальному Інфляційному звіті Національного банку України за липень 2022 року.

Що буде з цінами та українською економікою – далі в матеріалі

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Зростання інфляції – прогноз Нацбанку

За даними НБУ, до кінця цього року інфляція в Україні прискорюватиметься та сягне показника 31%. На зростання цін впливають як війна, так і висока вартість енергоносіїв.

– Війна призвела до порушення ланцюгів постачання, скорочення пропозиції окремих товарів, збільшення витрат бізнесу, фізичного руйнування виробничих потужностей та інфраструктури, а також тимчасової окупації окремих територій. Збереження високих цін на енергоносії та рекордні рівні інфляції в країнах-партнерах також значно посилювали ціновий тиск в Україні. Суттєво зросли й інфляційні очікування бізнесу та домогосподарств, – наголошується в звіті.

Всі ці фактори спричинили збільшення витрат на окремі товари довгострокового користування, переважно імпортовані. Протягом останніх місяців інфляція в Україні зростала високими темпами та сягнула 21,5% у червні.

Як уточнили в НБУ, стримувати ціни допомагають: фіксація курсу гривні; фіксація тарифів на газ і тепло; налагодження поставок продукції через західні кордони України; надлишкова пропозиція сільськогосподарської сировини, що виникла внаслідок блокади Росією українських морських портів.

– У найближчі місяці є висока ймовірність подальших терористичних атак РФ на об’єкти інфраструктури та виробничі потужності в містах України, що підриватиме логістику, підвищуватиме ризики бізнесу та розхитуватиме очікування. Зберігатимуться також високі світові ціни на енергоносії, насамперед на газ. Попри жорсткі монетарні умови внаслідок процентної політики НБУ, валютних інтервенцій і валютних обмежень, інфляція все ж зростатиме і наприкінці року дещо перевищить 30%, – йдеться в звіті.

Водночас Нацбанк прогнозує, що інфляція почне знижуватись у першому кварталі 2023 року завдяки налагодженню логістики, поступовому зростанню врожаїв, зниженню світової інфляції та жорсткій монетарній політиці НБУ.

Негативний вплив на рівень цін можуть мати висока вартість енергоносіїв і потреба в поступовому приведенні тарифів для населення до ринкових рівнів.

Загалом же в Нацбанку очікують, що споживча інфляція у 2023 році знизиться до 20,7%, а наприкінці 2024 року – сповільниться до однознакових рівнів (9,4%). Її повернення до цілі в 5% передбачається лише в 2025 році.

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Падіння економіки України

За даними Національного банку, наслідки повномасштабної війни спровокують суттєве скорочення економіки України в 2022 році.

За прогнозами НБУ, спад реального ВВП України (валового внутрішнього продукту) в третьому та четвертому кварталах 2022 року становитиме 37,5%. Падіння ВВП у ІІ кварталі 2022 року оцінюється в 39,3%, у І кварталі – 15,1%.

За підсумками ж поточного року падіння реального ВВП України становитиме 33,4%.

– Воєнні дії зумовили глибокий спад економіки. Після шоку перших місяців війни вона поступово адаптується до нових умов, проте падіння ВВП у 2022 році буде найглибшим за всю історію України, – наголошується в інфляційному звіті.

Також зазначається, що в 2022 році падіння української економіки буде “суттєво глибшим”, ніж у попередні, під час Covid-кризи, а також кризи 2014–2015 років.

– Заблоковані порти та значна міграція за кордон, масштабні втрати потужностей та інфраструктури, а також інтенсивні бойові дії в низці регіонів обмежуватимуть як попит, так і пропозицію у 2022 році значно суттєвіше порівняно з 2014–2015 роками… Додатковий від’ємний внесок у зміну ВВП у 2022 році матиме сільське господарство. Попри порівняно вдалу весняну посівну та гарний стан озимих зібраний врожай буде суттєво меншим, ніж торік, – пояснили в Нацбанку.

Проте у фінустанові переконані, що в 2023 році економіка України повернеться до зростання – за умови зниження безпекових ризиків. Очікується пожвавлення споживчого попиту, налагодження технологічних процесів та логістики, відновлення інвестицій (зокрема завдяки перспективам євроінтеграції України).

Згідно прогнозу, в першому кварталі 2023 року ВВП ще скорочуватиметься (на 19%), а відновлення української економіки розпочнеться з другого кварталу (становитиме 17,5%). У третьому кварталі наступного року зростання реального ВВП очікується на рівні 13,2%, у четвертому – на 12,3%, а за підсумками року – на 5,5%.

У 2024 році Нацбанк очікує зростання ВВП на рівні 4,9%.

– Значні втрати виробничого та людського потенціалу стримуватимуть відновлення економіки. У 2023-2024 роках ВВП зростатиме темпами близько 5-6% на рік, – уточнили в НБУ.

У базовий сценарій Нацбанку закладається повноцінне поновлення роботи портів України на Чорному морі з початку 2023 року.

Цей прогноз також передбачає активну фінансову підтримку України з боку міжнародної спільноти: у розмірі $13 млрд у 2023 та 2024 роках (порівняно з $26,8 млрд цього року).

Альтернативний сценарій прогнозу НБУ

В Нацбанку розробили й альтернативний сценарій відновлення економіки України.

Так, якщо повномасштабна війна затягнеться, українська економіка (ВВП) у 2023 році зросте лише на 2%. Повноцінне економічне відновлення розпочнеться не раніше 2024 року.

Водночас інфляція в 2022 році перевищить 31% та почне знижуватися наступного року через слабкий споживчий попит. Зростання цін прискориться у 2024 році внаслідок відновлення споживчого попиту.