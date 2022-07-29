Липень, 29 в 18:08

Україна вже з суботи, 30 липня, більш ніж удвічі збільшує обсяг комерційного експорту своєї електроенергії до Європейського Союзу. А протягом року Київ планує наростити ці показники ще у вісім разів.

Про це повідомив на сьогоднішньому засіданні уряду прем’єр Денис Шмигаль.

Він нагадав, що вже запрацював “енергетичний безвіз” між Україною та Євросоюзом.

Зараз дивляться

– Відзавтра можливості для продажу української електроенергії в Європу зростуть у 2,5 рази. Зараз ми експортуємо 100 МВт, а постачатимемо вже 250 МВт, які за рік хочемо збільшити ще у вісім разів, – зазначив Шмигаль.

Він додав, що потенціал України в експорті електроенергії оцінюється в мільярди євро.

Як відомо, в березні цього року Україна та Молдова успішно синхронізувалися з електричною мережею континентальної Європи (приєдналися до енергосистеми ENTSO-E). Після цього з’явилася інформація, що наша держава відновить експорт своєї електроенергії до країн Європейського Союзу.

Напередодні в Укренерго поінформували, що обсяг комерційного експорту електроенергії до ЄС, який з кінця червня становить 100 МВт, до кінця липня зросте в 2,5 рази.