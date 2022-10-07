Глава НБУ Пишний назвав встановлення фіксованого курсу ефективним антикризовим заходом

Жовтень, 07 в 18:59

Рішення Нацбанку щодо коригування курсової політики, зокрема встановлення фіксованого курсу, є ефективним антикризовим заходом,.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив глава НБУ Андрій Пишний.

– Рішення, ухвалені Нацбанком щодо коригування курсової політики, по-перше, щодо встановлення фіксованого курсу, я оцінюю як досить ефективний антикризовий захід. За рахунок цього вдалося стабілізувати ситуацію, – говорить він.

На його думку, саме час обговорити можливість перспективи встановлення курсу відповідно до стану макроекономічних показників України.

Зараз дивляться

– Поки що він (курс, – Ред.) такий, який дає змогу нам забезпечити на необхідному рівні золотовалютні резерви та утримувати в прогнозованих параметрах макроекономічну ситуацію, – каже глава НБУ.

Фото: Андрій Пишний