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Факти / Україна / Економіка

Глава НБУ Пишний назвав встановлення фіксованого курсу ефективним антикризовим заходом

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Глава НБУ Пишний назвав встановлення фіксованого курсу ефективним антикризовим заходом

Рішення Нацбанку щодо коригування курсової політики, зокрема встановлення фіксованого курсу, є ефективним антикризовим заходом,.

Про це під час виступу у Верховній Раді заявив глава НБУ Андрій Пишний.

– Рішення, ухвалені Нацбанком щодо коригування курсової політики, по-перше, щодо встановлення фіксованого курсу, я оцінюю як досить ефективний антикризовий захід. За рахунок цього вдалося стабілізувати ситуацію, – говорить він.

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На його думку, саме час обговорити можливість перспективи встановлення курсу відповідно до стану макроекономічних показників України.

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– Поки що він (курс, – Ред.) такий, який дає змогу нам забезпечити на необхідному рівні золотовалютні резерви та утримувати в прогнозованих параметрах макроекономічну ситуацію, – каже глава НБУ.

Фото: Андрій Пишний

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