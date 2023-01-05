Більше учасників, краща ціна: як відбуватимуться торги на Prozorro без аукціонів

Січень, 05 в 12:39

Хоча уряд тимчасово скасував проведення електронних аукціонів, торги на майданчику Prozorro будуть відбуватися, а експерти кажуть, що завдяки рішенню Кабміну у тендерах тепер зможуть брати участь більше постачальників.

Кабінет міністрів України оголосив про скасування електронних аукціонів у системі електронних закупівель Prozorro, що закріплено постановою уряду №1495.

Передбачено, що аукціони скасовуються на найближчі шість місяців, а причиною такого рішення стали блекаути у країні. Про це йдеться у новій статті Фокуса Торги без аукціонів? Чому скасування електронних аукціонів не вплине на систему публічних закупівель.

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Такі зміни не стануть причиною скасування торгів загалом – наголошують у ДП Прозорро.

– Відмова від аукціонів — це тимчасове рішення. Навіть за відсутності аукціонів у системі Prozorro і надалі проводитимуться конкурентні закупівлі, що даватимуть змогу заощаджувати кошти. Система автоматично визначатиме найбільш економічно вигідну пропозицію на основі цін, які надали постачальники під час подання своєї тендерної пропозиції, — повідомила в.о. директора ДП Прозорро Наталя Шимко.

Керуючий партнер Адвокатського об’єднання Радзієвський і Партнери Юрій Радзієвський пояснює, що останнім часом з виникненням блекаутів багато учасників торгів не мають доступу до системи, і коли призначені аукціони, вони просто не можуть брати в них участь через відсутність інтернету.

– Очевидно, що права таких учасників порушуються. І задля розвʼязання проблеми ініційовано такі зміни. Скасовуються аукціони, а переможець торгів визначатиметься за найменшою запропонованою ціною, – каже Юрій Радзієвський.

Заступник міністра економіки України Надія Бігун каже, що в умовах енергетичної нестабільності уряд тимчасово, на шість місяців, змінив правила проведення торгів, тим самим забезпечивши рівний доступ до системи публічних закупівель Prozorro. І наразі скасовується лише один елемент в процедурі, коли суб’єкти торгуються, – аукціон. Проте сама система закупівель продовжує працювати.

У Міністерстві інфраструктури зазначають, що система торгів без аукціону на цьому етапі дає змогу створити вищу конкуренцію та посилити підготовчий процес до першого етапу участі у торгах.

– За новими правилами учасники мають приходити на торги зі зваженою та вирахуваною остаточною ціновою пропозицією. Тобто ціновий фактор залишається ключовим під час вибору виконавця, – повідомили в Мінінфраструктури.

Експерти впевнені – тимчасове припиняння аукціонів Prozorro не є зрадою.

– Все залишається прозоро. І оприлюднення тендерної документації, і оскарження, і подання пропозицій, і оголошення переможців. Чому саме на етапі аукціонів зараз виникли проблеми? В мене і на роботі, і вдома генератори. Але якщо вимикається світло, після перепідключення на генератори інтернет починає працювати через 1-3 хв. А час на зміну ціни в учасника – саме ці 2 хв. І це критично, – каже експертка із закупівель Проєкту реформи оборонних закупівель Неллі Стельмах.

Вона також зауважила, що аукціони повернуться, коли налагодиться ситуація з енергопостачанням.

Ексгендиректор ДП Прозорро Василь Задворний повідомив, що на аукціони має істотний вплив відключення електроенергії, адже за часом аукціон триває 10-15 хв.

Тож тепер, коли аукціонів немає, учасники матимуть суттєво більше часу на відправлення пропозицій.

Отже, система публічних закупівель Prozorro після ухвалення урядом постанови про скасування електронних аукціонів продовжує функціонувати, замовники оголошують тендери, а учасники подають свої цінові пропозиції, і переможець визначається за найнижчою ціновою пропозицією.

Експерти впевнені – такий підхід не лише дасть змогу брати участь у торгах якомога більшій кількості постачальників, що сприятиме зростанню конкуренції, а й позитивно впливатиме на питання економії коштів замовників.

Нагадаємо, через постійні обстріли з боку РФ об’єктів енергетичної інфраструктури не всі учасники торгів у системі електронних закупівель Prozorro мають можливість брати участь в електронних аукціонах.

У зв’язку з цим Кабінет Міністрів України тимчасово змінив правила проведення торгів.