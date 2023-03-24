Березень, 24 в 8:40

Долар та євро перед вихідними дорожчають: курс валют в Україні 24 березня

Сьогодні, 24 березня, Національний банк України підвищив курс європейської валюти на 34 коп. – до 39,76 грн. Офіційний курс долара без змін. Польський злотий коштує 8,49 грн. Зараз дивляться Який курс валют в банках України 24.03.2023: Курс валют у Приватбанку: Валюта купівля продаж Євро 40,30 грн 41,30 грн Долар 37,80 грн 38,30 грн Курс валют в Ощадбанку: Валюта купівля продаж Євро 40,40 грн 41,25 грн Долар 38,20 грн 38,95 грн Курс валют у Монобанку: Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн Курс валют у Райффайзен банку: Валюта купівля продаж Євро 40,80 грн 41,50 грн Долар 38,15 грн 38,70 грн Курс валют в УкрСиббанку: Валюта купівля продаж Євро 40,60 грн 41,60 грн Долар 38,10 грн 38,70 грн Курс валют у ПУМБ: Валюта купівля продаж Євро 40,75 грн 41,50 грн Долар 38,00 грн 38,75 грн Читайте Євро знову зросло: який курс валют в обмінниках на 23 березня Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ

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