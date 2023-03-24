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Факти / Україна / Економіка

Долар та євро перед вихідними дорожчають: курс валют в Україні 24 березня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
євро допомога єс
Фото: Depositphotos

Сьогодні, 24 березня, Національний банк України підвищив курс європейської валюти на 34 коп. – до 39,76 грн.

Офіційний курс долара без змін.

Польський злотий коштує 8,49 грн.

Зараз дивляться

Який курс валют в банках України 24.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,30 грн 41,30 грн
Долар 37,80 грн 38,30 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,40 грн 41,25 грн
Долар 38,20 грн 38,95 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,80 грн 41,50 грн
Долар 38,15 грн 38,70 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,60 грн 41,60 грн
Долар 38,10 грн 38,70 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 40,75 грн 41,50 грн
Долар 38,00 грн 38,75 грн
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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