Долар та євро перед вихідними дорожчають: курс валют в Україні 24 березня
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Сьогодні, 24 березня, Національний банк України підвищив курс європейської валюти на 34 коп. – до 39,76 грн.
Офіційний курс долара без змін.
Польський злотий коштує 8,49 грн.
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Який курс валют в банках України 24.03.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,30 грн
|41,30 грн
|Долар
|37,80 грн
|38,30 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,40 грн
|41,25 грн
|Долар
|38,20 грн
|38,95 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,80 грн
|41,50 грн
|Долар
|38,15 грн
|38,70 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,60 грн
|41,60 грн
|Долар
|38,10 грн
|38,70 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,75 грн
|41,50 грн
|Долар
|38,00 грн
|38,75 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ