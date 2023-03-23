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Факти / Україна / Економіка

Євро знову зросло: який курс валют в обмінниках на 23 березня

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
долари
Фото: Unsplash

Сьогодні, 23 березня, Національний банк України не змінив курс євро. Напередодні європейська валюта коштувала 39,42 грн, сьогодні – так само.

Курс долара досі без змін – 36,56 грн.

Який курс валют в банках України 23.03.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться
Валюта купівля продаж
Євро 39,90 грн 40,90 грн
Долар 37,80 грн 38,30 грн

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,40 грн 41,25 грн
Долар 38,20 грн 38,95 грн

Курс валют у Монобанку:

Валюта купівля продаж
Євро 38,95 грн 40,04 грн
Долар 36,65 грн 37,44 грн

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,60 грн 41,40 грн
Долар 38,00 грн 38,80 грн

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта купівля продаж
Євро 40,45 грн 41,45 грн
Долар 38,25 грн 38,85 грн

Курс валют у ПУМБ:

Валюта купівля продаж
Євро 40,50 грн 41,25 грн
Долар 38,00 грн 38,75 грн
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанкПУМБ

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