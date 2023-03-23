Євро знову зросло: який курс валют в обмінниках на 23 березня
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Сьогодні, 23 березня, Національний банк України не змінив курс євро. Напередодні європейська валюта коштувала 39,42 грн, сьогодні – так само.
Курс долара досі без змін – 36,56 грн.
Який курс валют в банках України 23.03.2023:
Курс валют у Приватбанку:
Зараз дивляться
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|39,90 грн
|40,90 грн
|Долар
|37,80 грн
|38,30 грн
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,40 грн
|41,25 грн
|Долар
|38,20 грн
|38,95 грн
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|38,95 грн
|40,04 грн
|Долар
|36,65 грн
|37,44 грн
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,60 грн
|41,40 грн
|Долар
|38,00 грн
|38,80 грн
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,45 грн
|41,45 грн
|Долар
|38,25 грн
|38,85 грн
Курс валют у ПУМБ:
|Валюта
|купівля
|продаж
|Євро
|40,50 грн
|41,25 грн
|Долар
|38,00 грн
|38,75 грн
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ