Березень, 23 в 9:27

Євро знову зросло: який курс валют в обмінниках на 23 березня

Сьогодні, 23 березня, Національний банк України не змінив курс євро. Напередодні європейська валюта коштувала 39,42 грн, сьогодні – так само. Курс долара досі без змін – 36,56 грн. Який курс валют в банках України 23.03.2023: Курс валют у Приватбанку: Зараз дивляться Валюта купівля продаж Євро 39,90 грн 40,90 грн Долар 37,80 грн 38,30 грн Курс валют в Ощадбанку: Валюта купівля продаж Євро 40,40 грн 41,25 грн Долар 38,20 грн 38,95 грн Курс валют у Монобанку: Валюта купівля продаж Євро 38,95 грн 40,04 грн Долар 36,65 грн 37,44 грн Курс валют у Райффайзен банку: Валюта купівля продаж Євро 40,60 грн 41,40 грн Долар 38,00 грн 38,80 грн Курс валют в УкрСиббанку: Валюта купівля продаж Євро 40,45 грн 41,45 грн Долар 38,25 грн 38,85 грн Курс валют у ПУМБ: Валюта купівля продаж Євро 40,50 грн 41,25 грн Долар 38,00 грн 38,75 грн Читайте Євро продовжує стрімко рости: курс валют на 22 березня Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк, ПУМБ

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