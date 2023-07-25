Світ усе ще оговтується від вторгнення РФ: МВФ очікує ріст глобальної економіки на 3% у 2023-му

Ріст світової економіки цьогоріч сягне 3%, що все ще гірше від торішніх показників за аналогічний період, але на 0,2% краще за прогноз Міжнародного валютного фонду (МВФ) у квітні.

Про це заявив головний економіст МВФ П’єр-Олів’є Горінчас під час презентації нового огляду звіту МВФ щодо Перспектив світової економіки.

За його словами, світова економіка намагається відновитися не лише після пандемії Covid-19, а й після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

– Однак поки що зарано говорити, що все добре, – сказав Горінчас.

За словами головного економіста МВФ, торгівля повернулась до рівнів, які були ще до пандемії, а судячи з ознак економічної активності в І кварталі 2023 року, можна казати про стійкість глобальної економіки.

– … баланс ризиків для глобального зростання, як і раніше, схиляється в бік зниження. Інфляція може залишатися високою і навіть підвищитися, якщо виникнуть нові потрясіння, зокрема пов’язані з посиленням війни в Україні та екстремальними погодними явищами, що призведе до більш жорсткої грошово-кредитної політики, – вказується у передмові до звіту.

Водночас П’єр-Олівє Горінчас вказує, що незначних змін зазнали, насамперед, ринки праці.

Зазначається, що було зафіксоване швидше зниження цін на продовольство й енергоресурси, ніж очікувалося.

Своєю чергою, Сполучені Штати та Швейцарія, завдяки своїй політиці, змогли вгамувати нестабільність у банківському секторі.

За даними економіста МВФ, зростання світової економіки протягом цього року очікується на рівні 3%. Цей показник на 0,2% вищий, аніж прогноз в огляді МВФ, зроблений у квітні. Водночас це все ще значно нижче у порівнянні з 2022 роком, коли цей показник становив 3,5%.

Щодо 2024 року, то рівень економічного зростання у світі залишиться на рівні 3%, вважають в МВФ.

У липневому огляді Перспектив світової економіки від МВФ ідеться, що глобальна економічна активність все ще відчуває тиск від підвищення ставок національних центробанків у межах спроб боротьби з інфляцією. Водночас, за очікуваннями МВФ, світовий рівень загальної інфляції впаде з 8,7% у 2022 році до 6,8% у 2023 році та 5,2% у 2024-му.

– Ключовими факторами збереження інфляції будуть розвиток ринку праці та динаміка співвідношення заробітної плати і прибутку. Ринки праці залишаються особливо сприятливими: у багатьох країнах рівень безробіття нижчий, а рівень зайнятості вищий, ніж до Covid-19. Загальна інфляція заробітних плат зросла, але в більшості країн залишається нижчою за інфляцію цін. Причина проста і має мало спільного з так званою “інфляцією жадібності”: ціни зростають швидше, ніж заробітна плата, коли номінальний попит значно перевищує можливості економіки. Як наслідок, реальна заробітна плата знизилася приблизно на 3,8% у першому кварталі 2022-2023 років у розвинених країнах і великих країнах з ринками, що розвиваються, – йдеться у блозі головного економіста МВФ.

Головними ризиками для подальшого економічного зростання економіки залишаються та підвищення інфляції залишаються війна Росії проти України, зрив Чорноморської зернової угоди, так званий кліматичний ефект Ель-Ніньйо та відставання у темпах відновлення китайської економіки.

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