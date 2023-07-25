Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Пройшов медкомісію, але не захотів служити: як суд покарав ухилянта
Зараз РФ робить все, щоб розділити нас: захисниця Маріуполя про скандал з серіалом за 33 млн грн
У Москві безпілотники вразили дві будівлі
Били палицями за “Слава Україні!” та лишали без їжі: як українські діти “відпочивають” у таборах РФ
Ніч у Криму була гучною: вибухи чули в кількох місцях
Економіка
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Світ усе ще оговтується від вторгнення РФ: МВФ очікує ріст глобальної економіки на 3% у 2023-му

МВФ
Фото: Depositphotos

Ріст світової економіки цьогоріч сягне 3%, що все ще гірше від торішніх показників за аналогічний період, але на 0,2% краще за прогноз Міжнародного валютного фонду (МВФ) у квітні.

Про це заявив головний економіст МВФ П’єр-Олів’є Горінчас під час презентації нового огляду звіту МВФ щодо Перспектив світової економіки.

За його словами, світова економіка намагається відновитися не лише після пандемії Covid-19, а й після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

– Однак поки що зарано говорити, що все добре, – сказав Горінчас.

За словами головного економіста МВФ, торгівля повернулась до рівнів, які були ще до пандемії, а судячи з ознак економічної активності в І кварталі 2023 року, можна казати про стійкість глобальної економіки.

– … баланс ризиків для глобального зростання, як і раніше, схиляється в бік зниження. Інфляція може залишатися високою і навіть підвищитися, якщо виникнуть нові потрясіння, зокрема пов’язані з посиленням війни в Україні та екстремальними погодними явищами, що призведе до більш жорсткої грошово-кредитної політики, – вказується у передмові до звіту.

Водночас П’єр-Олівє Горінчас вказує, що незначних змін зазнали, насамперед, ринки праці.

Зазначається, що було зафіксоване швидше зниження цін на продовольство й енергоресурси, ніж очікувалося.

Своєю чергою, Сполучені Штати та Швейцарія, завдяки своїй політиці, змогли вгамувати нестабільність у банківському секторі.

За даними економіста МВФ, зростання світової економіки протягом цього року очікується на рівні 3%. Цей показник на 0,2% вищий, аніж прогноз в огляді МВФ, зроблений у квітні. Водночас це все ще значно нижче у порівнянні з 2022 роком, коли цей показник становив 3,5%.

Щодо 2024 року, то рівень економічного зростання у світі залишиться на рівні 3%, вважають в МВФ.

У липневому огляді Перспектив світової економіки від МВФ ідеться, що глобальна економічна активність все ще відчуває тиск від підвищення ставок національних центробанків у межах спроб боротьби з інфляцією. Водночас, за очікуваннями МВФ, світовий рівень загальної інфляції впаде з 8,7% у 2022 році до 6,8% у 2023 році та 5,2% у 2024-му.

– Ключовими факторами збереження інфляції будуть розвиток ринку праці та динаміка співвідношення заробітної плати і прибутку. Ринки праці залишаються особливо сприятливими: у багатьох країнах рівень безробіття нижчий, а рівень зайнятості вищий, ніж до Covid-19. Загальна інфляція заробітних плат зросла, але в більшості країн залишається нижчою за інфляцію цін. Причина проста і має мало спільного з так званою “інфляцією жадібності”: ціни зростають швидше, ніж заробітна плата, коли номінальний попит значно перевищує можливості економіки. Як наслідок, реальна заробітна плата знизилася приблизно на 3,8% у першому кварталі 2022-2023 років у розвинених країнах і великих країнах з ринками, що розвиваються, – йдеться у блозі головного економіста МВФ.

Головними ризиками для подальшого економічного зростання економіки залишаються та підвищення інфляції залишаються війна Росії проти України, зрив Чорноморської зернової угоди, так званий кліматичний ефект Ель-Ніньйо та відставання у темпах відновлення китайської економіки.

Читайте також
МВФ сподівається, що Рада ухвалить закон про скасування єдиного податку на 2% у липні
МВФ, курс долара

Війна в Україні, Економіка України, МВФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Із боєприпасами для NASAMS та HIMARS: США виділили новий пакет допомоги Україні на $400 млн
Пентагон
РФ за допомогою Ірану будує завод дронів, який може значно вплинути на війну проти України – ЗМІ
Світ усе ще оговтується від вторгнення РФ: МВФ очікує ріст глобальної економіки на 3% у 2023-му
Суд взяв під варту ексвійськкома Одещини Борисова
Світ усе ще оговтується від вторгнення РФ: МВФ очікує ріст глобальної економіки на 3% у 2023-му
Йдеться про тисячі: Данілов заявив, що кількість “вагнерівців” у Білорусі зросла
Світ усе ще оговтується від вторгнення РФ: МВФ очікує ріст глобальної економіки на 3% у 2023-му
Ми готові експортувати майже все: єврокомісар про перевезення українського зерна
зерно
Відео
Суспільство
Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина

На столичному підприємстві завершують виготовлення українського тризуба, яким замінять радянський герб на щиті Батьківщини-матері. Рік тому декомунізацію монумента підтримало 85% опитаних у застосунку Дія – майже 800 тис. людей. Відтоді в Мінкульті взялись за реалізацію проєкту.

Христина Величанська
Після тяжкого поранення повернувся на фронт: історія бойових медиків з передової
Світ усе ще оговтується від вторгнення РФ: МВФ очікує ріст глобальної економіки на 3% у 2023-му
Фатальна помилка Заходу: чому Україна вже 20 років намагається потрапити в НАТО
Світ усе ще оговтується від вторгнення РФ: МВФ очікує ріст глобальної економіки на 3% у 2023-му
Ціни на житло у Львові перевищують столичні: як придбати квартиру не за всі гроші світу
Світ усе ще оговтується від вторгнення РФ: МВФ очікує ріст глобальної економіки на 3% у 2023-му
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.07.2023)
Світ усе ще оговтується від вторгнення РФ: МВФ очікує ріст глобальної економіки на 3% у 2023-му
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь