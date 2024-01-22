Безповоротна фінансова допомога 2024 в Україні: як отримати та правильно оформити

Якщо фізична особа чи організація отримує кошти, які не потрібно повертати, з точки зору оподаткування це вважається безповоротною фінансовою допомогою. При правильному оформленні така допомога має податкові пільги. Про те, які гроші можна вважати безповоротною фінансовою допомогою, хто може надавати й отримувати допомогу та як це правильно оформити, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Безповоротна фінансова допомога в Україні: що це та хто може отримати

Поняття безповоротної фінансової допомоги – це суто податковий термін, який пояснює податкові випадки, коли кошти переходять від однієї особи до іншої і не потребують повернення. Найчастіше це відбувається у наступних ситуаціях:

дарування грошей на цільове призначення або без нього;

списання заборгованості або відмова від стягнення боргу;

передання коштів у борг без вказаного терміну повернення (з оформленням будь-якого договору або навіть без нього).

Тобто, коли в документі, що посвідчує передання коштів, не вказано, коли і скільки коштів має повернути отримувач, такі дії кваліфікуються саме як безповоротна фінансова допомога.

Зараз дивляться

Види безповоротної фінансової допомоги у вигляді передання коштів на безповоротній основі:

договір дарування ;

договір пожертви – відрізняється від договору дарування тим, що дарування відбувається для досягнення отримувачем певної обумовленої договором мети;

нерегулярна виплата додаткових коштів працівникам крім зарплати – виплачується за рахунок власних коштів підприємства (матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань чи у звʼязку з сімейними обставинами);

цільове фінансування , наприклад, допомога на лікування та медичне обслуговування;

благодійна допомога.

До безповоротної фінансової допомоги у вигляді передання коштів також прирівнюються:

надання кредиту або позики, розміщення депозиту без встановлення строків повернення (крім банківських депозитів до вимоги та кредитів під безстрокові облігації);

неповернення авансу;

неповернення платником єдиного податку поворотної фінансової допомоги протягом року.

Види безповоротної фінансової допомоги у вигляді несплати або списання зобов’язань:

нестягнута сума заборгованості після закінчення строку позовної давності, якщо не було вжито заходів зі стягнення боргу;

проценти за депозитами чи кредитами, які не сплачені або списані;

відшкодування вже списаної безнадійної заборгованості;

прощення боргу.

До безповоротної фінансової допомоги належать саме гроші, зокрема й іноземна валюта й акції. Якщо передаються товарно-матеріальні цінності, то така допомога може бути визнана безповоротною, якщо по них не стягується заборгованість. Тобто це трактується, як прощення боргу.

Також у даруванні грошей і матеріальних цінностей є різниця в оподаткуванні, а саме існування ПДВ при безоплатному переданні товарів, робіт чи послуг.

Безповоротну фінансову допомогу можуть надавати ФОП та юридичні особи на користь іншого суб’єкта господарювання чи окремої людини (як працівника, так і сторонньої особи).

Як оформити безповоротну фінансову допомогу фізичній особі

Для того, щоб оформити безповоротну фінансову допомогу фізичній особі та не мати негативних податкових наслідків, необхідно звернути увагу на такі нюанси:

якщо допомогу конкретній людині здійснює юрособа, обов’язково оформлюється договір у письмові формі;

якщо одна людина дарує гроші іншій у сумі понад 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( 850 грн ), цей факт має бути підтверджено нотаріальним договором (виняток – договори благодійної пожертви, які не підлягають обов’язковому нотаріальному посвідченню);

суб’єкт господарювання не може подарувати фізичній особі суму більшу, ніж 50 тис. грн (виняток, коли немає обмежень – добровільні пожертви та благодійна допомога, що має бути зазначено в договорі).

Найчастіше зустрічається такий вид безповоротної фінансової допомоги, як допомога на лікування, яку підприємство надає працівникові. Підприємство може надавати допомогу для лікування як в Україні, так і за кордоном. Крім того, кошти можуть виплачуватися як безпосередньо працівнику, так і одразу перераховуватися на реквізити медичного закладу, що проводить лікування.

Якщо лікування вказане як цільове призначення коштів, підприємство повинне вимагати від працівника копії документів, що підтверджують необхідність лікування та факт його проведення. Це можуть бути:

платіжні й розрахункові документи, акти надання послуг;

медичні висновки про необхідність лікування і медичного обслуговування;

договори, якщо здійснюється передплата лікування.

Безповоротна фінансова допомога – скільки податків доведеться сплатити

Безповоротна фінансова допомога оподатковується відповідно до виду, суми і статусу надавача і отримувача. Наприклад, нерегулярна допомога на лікування працівника звільняється від сплати податку на доходи фізосіб, військового збору та ЄСВ.

В той же час, систематична допомога працівникам (наприклад, матеріальна допомога на оздоровлення, яку отримують медичні працівники та вчителі перед щорічною відпусткою) оподатковується як звичайна зарплата.

Нецільова матеріальна допомога працівникам (для вирішення соціально-побутових питань, за сімейними обставинами), що не несе систематичного характеру, оподатковується залежно від суми:

у 2024 році не оподатковується сукупно за рік сума 4 240 грн ;

з суми перевищення стягується ПДФО 18% та військовий збір 1,5% (ЄСВ відсутній).

У випадках прощення боргу працівнику, або подарунків співробітникам, у 2024 році не оподатковується сума, яка не перевищує 1 775 грн (25% мінімальної заробітної плати). З більшої суми утримується ПДФО 18%, військовий збір 1,5% та нараховується ЄСВ.

До того ж є обмеження для визнання витрат підприємства-великодохідника безповоротною фінансовою допомогою:

4% прибутку з декларації попереднього року – перерахування коштів неприбутковим організаціям (бюджетні установи, церкви, благодійні фонди, політичні партії тощо;

8% прибутку з декларації попереднього року – перерахування коштів деяким спортивним організаціям (ДЮСШ, центри олімпійської підготовки тощо).

Усе, що понад ліміт – включається до податкових різниць і збільшує фінрезультат до оподаткування. Ці норми діють і для безоплатної передачі товарів, робіт чи послуг.

З 24 лютого 2024 року ці обмеження не застосовуються, коли підприємство здійснює допомогу в цілях забезпечення оборони держави неприбутковим організаціям, а саме:

ЗСУ;

Нацгвардії;

СБУ;

військовим частинам;

підрозділам ДСНС;

іншим легальним збройним утворенням;

медзакладам.

Цілі, що визнаються допомогою на забезпечення оборони держави, можуть бути:

збір коштів на спецрахунках НБУ;

спеціальні засоби індивідуального захисту (каски, військові бронежилети);

технічні засоби спостереження;

лікарські засоби і медичні вироби;

засоби особистої гігієни;

продукти харчування;

предмети речового забезпечення військових;

гуманітарна допомога у звʼязку з агресією РФ.

Щодо отримувачів безповоротної фінансової допомоги, які є суб’єктами господарювання, надані кошти визнаються доходом і оподатковуються згідно із загальними правилами оподаткування.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.