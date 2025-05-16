Угода про надра: Свириденко розповіла, коли запрацює українсько-американський фонд

Інвестиційний фонд відбудови України з угоди про корисні копалини зі США почне функціонувати 24 травня.

Про це заявила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко журналістці Фактів ICTV Христині Гавриш.

Свириденко про початок роботи фонду відбудови України

– У цей вівторок було фіналізовано та підписано на рівні субʼєктів господарювання два технічні договори – між DFC із боку США та агентством державно-приватного партнерства з боку України, – розповіла Свириденко.

Вона зазначила, що передала дипломатичну ноту, що знаменує завершення внутрішніх державних процедур.

Зараз дивляться

Водночас сам закон, який був ратифікований Верховною Радою, набуває чинності 23 числа, тобто через 10 днів після ратифікації, сказала міністерка.

За її словами, у цей день американська сторона теж має підтвердити, що всі процедури з їхнього боку завершені. Юлія Свириденко наголосила, що 24 травня почне функціонувати цей фонд.

Як пояснила міністерка економіки, це передумова, щоб американські інвестиції прийшли в Україну. Ще є дуже багато організаційних моментів, які повинні бути вирішені.

Зокрема, мають бути представлені три представники з боку України та три – з боку США на борді цього фонду.

Крім цього, буде довгий процес з вибору інвестиційного радника, адже важливо, щоби був сформований інвестиційний пул проєктів, які Україна пропонуватиме партнерам для реалізації на першому етапі, зауважила Свириденко.

– Але ми віримо в те, що цей фонд може бути одним із сильних інструментів залучення інвестицій в Україну, – резюмувала міністерка економіки.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.