Соглашение о недрах: Свириденко рассказала, когда заработает украинско-американский фонд

Инвестиционный фонд восстановления Украины по соглашению о полезных ископаемых с США начнет функционировать 24 мая.

Об этом заявила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко журналистке Фактов ICTV Кристине Гавриш.

Свириденко о начале работы фонда восстановления Украины

— В этот вторник было финализировано и подписано на уровне субъектов хозяйствования два технических договора — между DFC со стороны США и агентством государственно-частного партнерства со стороны Украины, — рассказала Свириденко.

Она отметила, что передала дипломатическую ноту, что знаменует завершение внутренних государственных процедур.

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В то же время сам закон, который был ратифицирован Верховной Радой, вступает в силу 23 числа, то есть через 10 дней после ратификации, сказала министр.

По ее словам, в этот день американская сторона тоже должна подтвердить, что все процедуры с их стороны завершены. Юлия Свириденко подчеркнула, что 24 мая начнет функционировать этот фонд.

Как объяснила министр экономики, это предпосылка, чтобы американские инвестиции пришли в Украину. Еще есть очень много организационных моментов, которые должны быть решены.

В частности, должны быть представлены три представителя со стороны Украины и три — со стороны США на борде этого фонда.

Кроме этого, будет долгий процесс по выбору инвестиционного советника, поскольку важно, чтобы был сформирован инвестиционный пул проектов, которые Украина будет предлагать партнерам для реализации на первом этапе, отметила Свириденко.

— Но мы верим в то, что этот фонд может быть одним из сильных инструментов привлечения инвестиций в Украину, — резюмировала министр экономики.

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