Через нові квоти ЄС Україна ризикує втратити $3,5 млрд аграрного експорту – Висоцький

З 6 червня Європейський Союз повернувся до умов Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі (DCFTA) у торгівлі з Україною.

Безмитну торгівлю з ЄС завершено

Це означає завершення дії автономного режиму безмитної торгівлі та запровадження тарифних квот для 30 товарних груп.

Квоти діятимуть до 31 грудня 2025 року включно, і наразі становлять 7/12 річного обсягу.

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Поставки понад ці квоти підлягають митному оподаткуванню, хоча формальної заборони на них немає.

На тлі цього Україна вже розпочала консультації з ЄС. Про старт перемовин повідомив Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства, під час Agro Ukraine Summit.

– Ми намагатимемось принаймні зберегти обсяги, які діяли минулого року, — сказав він журналістам.

У 2024 році Україна експортувала аграрної продукції на $24,6 млрд, із яких понад половина — $12,8 млрд — припала саме на ринок ЄС.

Серед головних ризиків — обмеження на експорт чутливих товарів, серед яких мед, цукор, біоетанол, мʼясо птиці, пшениця, соки, вершкове масло та сухе молоко.

– За нашою оцінкою, глобальний макроекономічний вплив — до $3,5 млрд, — оцінив наслідки Висоцький.

Зараз квот має вистачити на червень–липень. Але, якщо сторони не досягнуть компромісу найближчими місяцями, вже у серпні–вересні експорт окремих продуктів може зупинитися.

Чиновник зауважив, що хоча альтернативні ринки на кшталт Південно-Східної Азії перспективні, повноцінно замінити 500-мільйонний європейський ринок вони не зможуть.

Саме тому ЄС залишається для України ключовим напрямком.

– Обговорюємо, зокрема, поділ кодів, аби розмежувати пшеницю та борошно, — поділився деталями Висоцький щодо нової угоди, додавши, що остаточні параметри стануть відомі після завершення перемовин.

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