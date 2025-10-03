Фінансування бюджету України у розмірі $18 млрд наступного року ще незакрите, тому про збільшення зарплати для військовослужбовців поки що не йдеться.

Чи планується збільшення зарплати для військовослужбовців

Як розповіла журналістці Фактів ICTV голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, потреба у фінансуванні держбюджету на наступний рік поки що не закрита, тому про збільшення зарплати для військовослужбовців поки що не йдеться.

– Наступного року в нас незакрита потреба у фінансуванні $18 млрд. Спочатку нам потрібно закрити цю потребу для того, щоб профінансувати усі ці зобов’язання, які Уряд вже має перед українцями, починаючи від зарплат у бюджетній сфері вчителям і лікарям, і соціальних видатків, які ми фінансуємо з державного бюджету, і завершуючи, наприклад, видатками на програми компенсації за знищене або пошкоджене житло внаслідок агресії РФ, – каже Підласа.

Водночас, вона наголосила, що про ризики для виплати зарплат, пенсій не йдеться, оскільки навіть на початку повномасштабного вторгення Уряд закривав ці потреби.

Зараз дивляться

За її словами, після цього, якщо буде можливість залучити більше міжнародне фінансування, то можна буде говорити про певне збільшення видатків у будь-якій сфері, як у військовій, так і в іншій.

– Потрібно говорити про те, що, все ж таки, пенсії і зарплати у бюджетній сфері є захищеними статтями державного бюджету. І якщо ви пригадаєте початок повномасштабного вторгнення у 2022 році, ситуація з фінансуванням бюджету була вкрай складна. Але навіть тоді затримок з пенсіями у нас не було. Тому я думаю, що тут уряд впорається, я в цьому абсолютно впевнена, що базові виплати все одно будуть оплачені, – зазначила Роксолана Підласа.

Водночас у разі недофінансування державного бюджету багато програм можуть бути скорочені, зокрема інфраструктурних, зауважила вона.

До того ж, як зазначила Підласа, є варіанти, як покрити потреби держбюджету у разі дефіциту. Зокрема, йдеться продовження ERA Loans. Це механізм, у рамках якого країни G7 надають Україні безповоротну допомогу зі своїх грошей, а після цього зараз і в майбутньому компенсують собі надані кошти із прибутків, які генерують російські заморожені активи.

Ще один варіант, який Підласа відносить до плану А, репараційний кредит. Це пропозиція, яку Європейська комісія вже озвучила країнам-членам, ще не на рівні керівників держав, а на рівні міністрів фінансів.

– І суть цього механізму полягає в тому, що російські заморожені активи використаються для того, щоб придбати цінні папери, які випустила Європейська комісія, і таким чином передати живі гроші Україні, а у депозитарії Euroclear залишити цінні папери, – говорить Роксолана Підласа.

Ключове тут у тому, що Україна не буде зобов’язана повертати ці гроші до того часу, поки Росія повністю не виплатить репарації за завдану шкоду внаслідок агресії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.