Финансирование бюджета Украины в размере $18 млрд в следующем году еще не закрыто, поэтому об увеличении зарплаты для военнослужащих пока речь не идет.

Планируется ли увеличение зарплаты для военнослужащих

Как рассказала журналистке Фактов ICTV глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, потребность в финансировании госбюджета на следующий год пока не закрыта, поэтому пока об увеличении зарплаты для военнослужащих речь не идет.

— В следующем году у нас незакрыта потребность в финансировании $18 млрд. Сначала нам нужно закрыть эту потребность для того, чтобы профинансировать все те обязательства, которые правительство уже имеет перед украинцами, начиная с зарплат в бюджетной сфере учителям и врачам, и социальных расходов, которые мы финансируем из государственного бюджета, и заканчивая, например, расходами на программы компенсации за уничтоженное или поврежденное жилье в результате агрессии РФ, — говорит Пидласа.

В то же время, она подчеркнула, что о рисках для выплаты зарплат, пенсий речь не идет, поскольку даже в начале полномасштабного вторжения правительство закрывало эти потребности.

Сейчас смотрят

По ее словам, после этого, если будет возможность привлечь больше международного финансирования, то можно будет говорить об определенном увеличении расходов в любой сфере, как в военной, так и в другой.

— Нужно говорить о том, что, все же, пенсии и зарплаты в бюджетной сфере являются защищенными статьями государственного бюджета. И если вы вспомните начало полномасштабного вторжения в 2022 году, ситуация с финансированием бюджета была крайне сложной. Но даже тогда задержек с пенсиями у нас не было. Поэтому я думаю, что здесь правительство справится, я в этом абсолютно уверена, что базовые выплаты все равно будут оплачены, — отметила Роксолана Пидласа.

В то же время, в случае недофинансирования государственного бюджета многие программы могут быть сокращены, в частности инфраструктурные, отметила она.

К тому же, как проинформировала Пидласа, есть варианты, как покрыть потребности госбюджета в случае дефицита. В частности, речь идет о продлении ERA Loans. Это механизм, в рамках которого страны G7 предоставляют Украине безвозвратную помощь из своих денег, а после этого сейчас и в будущем компенсируют себе предоставленные средства за счет доходов, которые генерируют российские замороженные активы.

Еще один вариант, который Пидласа относит к плану А, — репарационный кредит. Это предложение, которое Европейская комиссия уже озвучила странам-членам, еще не на уровне руководителей государств, а на уровне министров финансов.

— И суть этого механизма заключается в том, что российские замороженные активы будут использованы для приобретения ценных бумаг, выпущенных Европейской комиссией, и таким образом передать живые деньги Украине, а в депозитарии Euroclear оставить ценные бумаги, — говорит Роксолана Пидласа.

Ключевое здесь в том, что Украина не будет обязана возвращать эти деньги до тех пор, пока Россия полностью не выплатит репарации за нанесенный ущерб в результате агрессии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.