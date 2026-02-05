У 2025 році виробництво тралів для перевезення великогабаритних вантажів в Україні зросло на 18%. Усього було вироблено 415 одиниць такої продукції.

Про це повідомив заступник Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Виробництво тралів в Україні зросло: що відомо

Дмитро Кисилевський уточнив, що попит, сформований аграріями, логістичними компаніями і частково державою трансформувався у внутрішнє виробництво завдяки політиці Зроблено в Україні.

Головними інструментами, за його словами, стали локалізація в публічних закупівлях та компенсація 15% вартості української техніки.

Він додав, що трали в Україні торік виготовляли три підприємства.

Заводи цієї галузі активно інвестують у розвиток та налагодження експорту. Також стартувало виробництво нового виду продукції – модульних тралів.

Водночас в оборонних закупівлях все ще масово наявні низькоякісні турецькі і китайські трали. Виправити це покликаний законопроєкт 13392 про локалізацію в оборонних закупівлях. Він розповсюдить вимоги локалізації на закупівлі Силами оборони цивільних товарів, зокрема і такого типу продукції.

– Державна підтримка в найскладніший період війни зберегла для України не одну галузь машинобудування, серед них виробництво тралів та спецпричепів. Тепер заводи активно інвестують у розвиток та налагодження експорту. Також стартувало виробництво нового виду продукції – модульних тралів. Загалом переробна промисловість поступово стає одним із локомотивів української економіки, – відзначив Кисилевський.

У 2025 році частка переробної промисловості в наповненні державного бюджету була найбільшою – 18%.

Політика розвитку українських виробників Зроблено в Україні була проголошена президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року. Вона об’єднує програми, які стимулюють виробництво, промислові інвестиції та несировинний експорт.

Фото: Дмитро Кисилевський

