У 2025 році виробництво шкільних автобусів в Україні зросло на 47%. Обсяг виробництва сягнув 728 автобусів.

Головним фактором зростання стала державна програма Шкільний автобус, профінансована урядом на суму 2,7 млрд грн. За цією програмою вироблено 695 автобусів. Виробництво цих автобусів в Україні забезпечила політика локалізації в публічних закупівлях.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Кисилевський про програму Шкільний автобус

— Програма Шкільний автобус завдяки політиці локалізації дозволила фактично врятувати для України автовиробництво. На неї сьогодні припадає 95% продажів вироблених в Україні автобусів, — зазначив Дмитро Кисилевський.

Прогнозовані обсяги закупівель дозволяють заводам у Черкасах, Запоріжжі, Чернігові та Луцьку будувати інвестиційні плани щодо запуску виробництва нових моделей громадського транспорту, зокрема великогабаритних автобусів.

— У ланцюжку виробництва кожного автобуса залучено понад 200 українських підприємств, розташованих у громадах по всій країні, — зауважив заступник голови Комітету Верховної ради з питань економічного розвитку.

У програмі Шкільний автобус беруть участь чотири українських виробники, які випускають автобуси під брендами Атаман (Isuzu), ЗАЗ, Еталон та Богдан.

Для участі у програмі у 2025 році підприємства мали забезпечити рівень локалізації виробленої техніки на рівні не менше 25%. У 2026 році цей показник підвищено до 30%.

У 2024 році обсяг виробництва за державною програмою Шкільний автобус склав 494 одиниці.

Програма Шкільний автобус і локалізація в публічних закупівлях – складові політики розвитку українських виробників Зроблено в Україні.

Фото: Дмитро Кисилевський

