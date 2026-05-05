У Пенсійному фонді відзвітували, що протягом квітня на соціальні виплати було спрямовано значні обсяги бюджетних коштів. На пенсійне забезпечення виділено 75,0 млрд грн, з яких 9,4 млрд грн виплачено через АТ Укрпошта, а 65,6 млрд грн, через уповноважені банківські установи.

Окремо на житлові субсидії та пільги спрямовано 4,8 млрд грн, що забезпечує підтримку домогосподарств у покритті витрат на комунальні послуги. У межах системи соціального страхування профінансовано 3,8 млрд грн, зокрема 2,4 млрд грн становлять виплати по лікарняних.

Також на соціальні допомоги та інші передбачені державні виплати спрямовано 28,5 млрд грн. Загалом упродовж квітня органи Пенсійного фонду України надали 1 584,9 тис. адміністративних послуг громадянам, які зверталися з питань оформлення та перерахунку соціальних виплат.

Зараз дивляться

Чи було фінансування соціальних виплат у травні 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Коли буде фінансування соціальних виплат у травні 2026 року

У ПФУ розповіли, коли очікувати на фінансування соціальних виплат у травні. Фінансування соціальних виплат у травні розпочалося з першого дня місяця. У ПФУ розповіли, що станом на 4 травня в Україні продовжується фінансування соціальних зобов’язань у сфері пенсійного забезпечення.

Загальний обсяг спрямованих коштів на пенсійні виплати становить 3,5 млрд грн.

Із цієї суми через АТ Укрпошта профінансовано 1,7 млрд грн, тоді як через уповноважені банківські установи — ще 1,8 млрд грн.

Окремий напрям фінансування стосується страхових виплат. На ці потреби спрямовано 1,5 млрд грн.

Із цієї суми 0,2 млрд грн використано для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, тобто лікарняних. Решта коштів забезпечує інші страхові зобов’язання в межах системи соціального захисту.

Упродовж травня органи Пенсійного фонду України надали 137,3 тис. адміністративних послуг громадянам, які зверталися за оформленням або уточненням соціальних виплат. Це включає як пенсійні питання, так і супутні соціальні сервіси.

Житлові субсидії: автоматичне продовження на новий період

У травні 2026 року Пенсійний фонд розпочне визначення права домогосподарств на отримання житлових субсидій на наступний період — до 30 квітня 2027 року.

Для більшості отримувачів механізм залишиться автоматичним: якщо домогосподарство відповідає критеріям, розмір субсидії на 2026–2027 роки буде перерахований без додаткових звернень.

Водночас частині громадян доведеться звертатися за призначенням субсидії повторно. Це необхідно у таких випадках:

якщо заявник або член домогосподарства орендує житло та самостійно сплачує комунальні послуги;

якщо фактична кількість осіб, які проживають у житлі, менша за кількість зареєстрованих;

якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи (за умови зміни місця проживання);

якщо оформлюється субсидія на придбання твердого, рідкого або скрапленого палива.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.