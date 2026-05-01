Після масштабної березневої індексації багато пенсіонерів цікавляться, чи будуть нові підвищення у травні. Хоча основний етап перерахунку виплат за постановою Кабінету Міністрів №236 уже відбувся, але основні доплати почали нараховувати саме в травні.

Факти ICTV пояснюють, які гарантії діють для людей із неповним стажем та на які виплати за віком можна розраховувати в останній місяць весни.

Що зміниться з 1 травня і чи буде підвищення

25 лютого Кабінет Міністрів ухвалив постанову №236 про індексацію пенсій та страхових виплат у 2026 році, повідомляє Пенсійний фонд України.

Зараз дивляться

Окрім перерахунку основних виплат, документ передбачає підвищення мінімальних пенсій для осіб з інвалідністю серед військових і постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також додаткову підтримку для найбільш вразливих категорій громадян.

З 1 березня 2026 року встановлено нові мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю, що настала через Чорнобильську катастрофу:

перша група — 11 041,85 грн;

друга група — 8 838,60 грн;

третя група — 6 808,95 грн.

Згідно з рішенням уряду, мінімальні виплати зміняться наступним чином для різних категорій пенсіонерів:

які досягли віку 65 років, не працюють та мають повний страховий стаж 30/35 років – з 3 758 грн до 4 213 грн (на 455 грн);

віком від 70 до 80 років, та мають страховий стаж 30/35 років – з 3 613 грн до 4 050 грн (на 437 грн);

яким виповнилося 80 років, та мають страховий стаж 20/25 років – з 3 758 грн до 4 213 грн (на 455 грн);

віком до 70 років, які мають страховий стаж 30/35 років, та особам з інвалідністю І групи (незалежно від віку та тривалості страхового стажу) – з 3 323 грн до 3 725 грн (на 402 грн);

іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють (незалежно від віку) – з 3 038 грн до 3 406 грн (на 368 грн).

Для пенсіонерів віком 70–80 років, які не мають повного стажу (менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок), мінімальна виплата також зросте. Їм встановлять доплату пропорційно до того стажу, який вони мають, виходячи з базової суми 4 050 грн.

Водночас розмір пенсійної виплати не може бути меншим ніж 4 050 грн за наявності страхового стажу не менше ніж 25 років у чоловіків і 20 років у жінок віком від 75 до 80 років.

Для українців віком від 70 років, загальний розмір пенсії яких не перевищує 10 340 грн 35 копійок, надалі продовжуватимуть нараховувати щомісячні вікові доплати:

570 грн – для осіб віком понад 80 років;

456 грн – для людей віком від 75 до 80 років;

300 грн – для тих, кому виповнилося від 70 до 75 років.

Результати індексації обмежені певними рамками, зокрема, мінімальна сума підвищення становить 100 грн, а максимальна — 2 595 грн на одного пенсіонера.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.