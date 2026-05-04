Розмір пенсії за віком в Україні не є фіксованою сумою, адже він розраховується індивідуально для кожної людини в момент призначення виплат.

На кінцевий результат впливають одразу кілька факторів, зокрема тривалість страхового стажу, рівень офіційного доходу протягом трудового життя та рік виходу на пенсію.

Фактично працює простий принцип, чим довше людина офіційно працювала і чим вищою була її заробітна плата, тим більшою буде пенсійна виплата.

У цьому матеріалі розглянемо, якою може бути пенсія, якщо є лише 20 років стажу.

Яка буде пенсія, якщо є тільки 20 років стажу: формула для розрахунку

Методика розрахунку закріплена у статті 27 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Базова формула виглядає так:

П = Зп × Кс

де:

П — щомісячний розмір пенсії;

Зп — розрахункова заробітна плата (з урахуванням індивідуального коефіцієнта доходів);

Кс — коефіцієнт страхового стажу.

Коефіцієнт страхового стажу обчислюється як кількість місяців офіційної роботи, поділена на 1200.

20 років = 240 місяців, тому 240 ÷ 1200 = 0,20

Отже, при 20 роках стажу застосовується коефіцієнт 0,20.

Як формується розрахункова зарплата

Розрахункова зарплата визначається на основі середньої заробітної плати по Україні за останні три роки та індивідуального коефіцієнта заробітку.

Індивідуальний коефіцієнт показує, як співвідносилася зарплата людини із середньою по країні протягом усіх місяців роботи, починаючи з липня 2000 року.

Якщо в людини 20 років офіційного стажу, якою буде пенсія: приклад розрахунку

Для прикладу використаємо такі умовні показники:

затверджена ПФУ середня зарплата по країні за три роки, для тих, хто піде на пенсію у 2026 році () — 17 482,87 грн

припустимо, що індивідуальний коефіцієнт зарплати — 1,1

страховий стаж — 20 років (коефіцієнт 0,20)

Обчислюємо розрахункову зарплату:

17 482,87 × 1,1 = 19 231,16 грн

Застосовуємо коефіцієнт стажу:

19 231,16 × 0,20 = 3 846,23 грн

У цьому прикладі орієнтовний розмір пенсії становить близько 3 846 грн на місяць. Але, якою буде пенсія, якщо є тільки 20 років офіційного стажу, залежить не лише від стажу. Суттєво впливає на розмір виплат і коефіцієнт зарплати.

Якщо ж коефіцієнт зарплати буде меншим за 1,1, то розрахована сума виходить нижчою за встановлений державою мінімум для непрацюючих пенсіонерів.

До прикладу:

17 482,87 × 0,9 = 15 734,58 грн

15 734,58 × 0,20 = 3 146,92 грн

Але в такому випадку виплата 3 146,92 грн автоматично підвищується до мінімального рівня. Тобто пенсія не буде меншою за 3 406 грн, навіть якщо зарплата протягом життя була значно меншою за середній показник по країні.

