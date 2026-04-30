У Повітряних силах ЗСУ проаналізували ефективність екіпажів, що працюють із дронами-перехоплювачами: значна частина з них за рік не знищила жодного ворожого безпілотника.

Про це в інтерв’ю Українській правді повідомив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ полковник Павло Єлізаров.

Ефективність екіпажів дронів-перехоплювачів

За його словами, з понад 300 екіпажів лише 66 змогли збити більше ніж 10 дронів типу Shahed протягом року. Водночас 170 екіпажів не знищили жодної цілі, решта мають показники менш ніж 10 збитих безпілотників.

Єлізаров також навів результати експерименту в одній з областей: із 28 екіпажів 24 за рік не збили жодного дрона.

У Повітряних силах наголошують, що проблема полягає не в нестачі особового складу, а в ефективності його використання. За словами полковника, наявного мобілізованого ресурсу достатньо, однак його необхідно краще структурувати та аналізувати.

Він також зауважив, що окремі підрозділи, зокрема спецзагін Нацгвардії Lasar’s Group, не збільшують чисельність, роблячи ставку на чітку організацію роботи, попри загальну тенденцію до розширення підрозділів.

Пов'язані теми:

