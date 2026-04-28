Президент США Дональд Трамп закликав компанії Disney та ABC негайно звільнити телеведучого Джиммі Кіммела.

Приводом для різкої заяви став жарт коміка на адресу Меланії Трамп, який політик розцінив як “мерзенний заклик до насильства”.

Трамп вимагає звільнити Кіммела

Конфлікт розгорівся після ефіру шоу Jimmy Kimmel Live!, де ведучий показав пародію на Вечерю кореспондентів Білого дому.

Кіммел використав змонтоване відео, на якому Меланія та Баррон Трамп нібито присутні в залі, та звернувся до колишньої першої леді зі словами:

— Подивіться на Меланію, вона така гарна. Місіс Трамп, ви сяєте, наче вдова в очікуванні.

Дональд Трамп емоційно відреагував на цей епізод у своїй соцмережі Truth Social, назвавши заяву Кіммела шокуючою та наголосивши, що його родина ніколи б не з’явилася на подібному шоу.

Реакція Дональда та Меланії Трампів

Трамп пов’язав слова коміка з інцидентом, що стався пізніше. За його словами, чоловік зі зброєю намагався потрапити до зали Вечері кореспондентів Білого дому, однак його затримали правоохоронці на іншому поверсі будівлі.

— Людина зі зброєю з’явилася там з очевидною і зловісною метою. Я ціную, що стільки людей обурені мерзенним закликом Кіммела до насильства. Це виходить за будь-які межі. Джиммі Кіммел має бути негайно звільнений, — заявив Трамп.

Меланія Трамп також виступила з заявою у мережі X. Вона назвала риторику ведучого “ненависницькою та руйнівною”, зазначивши, що такі слова лише поглиблюють політичний розкол у країні.

— Такі люди, як Кіммел, не повинні мати можливості щовечора заходити в наші домівки та сіяти ненависть. Час для ABC висловити свою позицію. Скільки ще керівництво телеканалу дозволятиме йому таку жахливу поведінку? — написала вона.

Відповідь Джиммі Кіммела

Джиммі Кіммел пояснив, що його номер був пародією на Вечерю кореспондентів Білого дому і не мав на меті провокувати насильство.

— Я сказав: наша перша леді Меланія тут. Подивіться на неї, така гарна. Місіс Трамп, ви сяєте, наче вдова в очікуванні. Це, очевидно, був жарт про різницю у віці між ними і той вираз радості, який ми бачимо на її обличчі щоразу, коли вони разом. Це був дуже легкий жарт про те, що йому майже 80, а вона молодша за мене. Це ні за яких обставин не було закликом до замаху. І вони це знають. Я багато років відкрито виступаю проти насильства, зокрема збройного, — зазначив Джиммі.

Ведучий також висловив співчуття через інцидент під час Вечері кореспондентів, зазначивши, що навіть без жертв це був травматичний досвід. Він додав, що підтримує зниження рівня агресивної риторики, але нагадав про право на свободу слова.

У вересні минулого року Джиммі Кіммела вже відсторонювали від ефірів на тиждень через висловлювання про вбивство активіста Чарлі Кірка — соратника Дональда Трампа.

Джерело : Variety

Пов'язані теми:

