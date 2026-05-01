Акторка театру та кіно Ольга Сумська попри напружені стосунки зі старшою сестрою, вітає Наталію зі святами.

Про це зірка розповіла журналістці Ксенії Малинюк ексклюзивно для програми Ранок у великому місті на ICTV2.

Ольга Сумська про стосунки з рідними

Нещодавно Наталія Сумська відсвяткувала 70-річний ювілей. Молодшу сестру на святкування не запрошувала, але Ольга родичку привітала.

— Тому що я пам’ятаю, що це така велична дата, і може колись, все ж таки, наші родинні стежки перетнуться, — каже акторка.

Розкол у стосунках сестер Сумських загострився після початку повномасштабної війни, зокрема через те, що старша донька Ольги Антоніна Паперна живе в РФ з чоловіком-росіянином Володимиром Ягличем і двома дітьми. Коментувати стосунки з Антоніною Ольга Сумська не хоче і має на то причину.

— Тому що кожна фраза одразу летить в простір. Я бажаю собі передусім витримки. Я намагаюся бути сильною, не реагувати на той хейт, який повсякчас виникає навколо нашої родини. І я мрію просто обійняти своїх рідних. Це моє рідне дитя, а я — мама, і я переживаю за них, звісно, — ділиться знаменитість.

До слова, раніше Ольга Сусмька подякувала хейтерам, що уважно слідкують за тим, що вона постить у соцмсережах.

Акторку розкритикували за вибір треку для відео в Instagram, а саме за обробку французької мелодію Je reviens te chercher від російського блогера Сергія Григор’єва-Апполонова (Grey Wiese).

Джерело : Ранок у великому місті

