Курс валют завжди викликає багато уваги, бо він прямо впливає і на ціни в магазинах, і на витрати людей, і на бізнес.

Якісну картину того, що відбуватиметься на валютному ринку у червні 2026 року, ми отримали від віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова.

Що буде з курсом долара у червні 2026 року: фактори, що впливатимуть на валютний ринок

Як розповів експерт, курс долара у червні 2026 року залишатиметься під впливом кількох важливих чинників. Це:

Зараз дивляться

рівень інфляції,

вартість пального,

потреби бізнесу у валюті,

очікування зовнішнього фінансування.

Але головне, що варто розуміти: наразі немає підстав для різкої девальвації гривні та відповідно до стрімкого злету курсів валют.

– Ринок може коливатися. Це нормальна поведінка валютного ринку в умовах війни, високих бюджетних потреб та значного імпортного компонента в економіці. Але одне питання — це помірні курсові зміни, і зовсім інше — неконтрольовані “конвульсії” курсів. І сьогодні курсові коливання не виходять за межі прогнозованої динаміки, – розповів експерт.

Головним стабілізатором, як і раніше, залишається Національний банк. Режим “керованої гнучкості” дає можливість поєднувати ринкові механізми з активним згладжуванням надмірних коливань через механізм валютних інтервенцій.

Тобто курс не штучно фіксований, але водночас регулятор тамує будь-які “натяки” на дисбаланси попиту і пропозиції.

Саме тому в червні можна очікувати, що Нацбанк і надалі діятиме зважено та гнучко. Якщо попит на валюту зростатиме, регулятор використовуватиме інтервенції для врівноваження ринку.

За нинішніх умов обсяги таких інтервенцій можуть залишатися у звичних для останнього часу межах — орієнтовно $800-900 млн на тиждень. Це цілком “робочий” сценарій, що підтримає баланс між попитом/пропозицією на валюту.

Чи можливе зростання долара у червні через ціни на пальне

Яким буде курс долара у червні 2026 року залежатиме і від попиту з боку імпортерів. Зокрема, енерготрейдери і надалі формуватимуть помітну частину валютного попиту. Закупівля пального потребує валюти, а в умовах тотальної невизначеності ситуації на Близькому Сході ще й додаються острахи щодо майбутньої вартості енергоносіїв.

Однак після березневого стрибка цін на пальне у квітні-травні ситуація стала дещо спокійнішою та прогнозованішою.

– Як ми прогнозували, ціни не повернулися до попередніх рівнів, але темпи зростання суттєво знизилися. Це важливо, бо пальне є одним із маркерів подальшої динаміки споживчих цін, – наголосив експерт.

Якщо не буде нового різкого загострення на Близькому Сході, якщо не виникнуть додаткові логістичні чи енергетичні ускладнення, цей фактор не повинен створити надмірний тиск на валютний ринок. Інакше кажучи, ризики є, але наразі вони не здатні самостійно зламати поточну ринкову рівновагу.

Курс долара у червні: чого очікувати та чи вплине на нього міжнародна підтримка

Окремо слід згадати про міжнародну фінансову допомогу. Для України у 2026 році зовнішнє фінансування залишається критично необхідним елементом макрофінансової стабільності. Потреба у зовнішньому ресурсі оцінюється приблизно у $45 млрд на рік. У середньому це близько $4 млрд щомісяця.

Саме тому очікування першого траншу з кредиту ЄС на 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки має велике значення. Йдеться не лише про бюджетні видатки, хоча це, безумовно, ключове питання.

Регулярна міжнародна допомога дає можливість фінансувати оборону, соціальні зобов’язання, роботу бюджетної сфери та інші критичні потреби держави. Але для валютного ринку це також дуже важливий сигнал.

Коли зовнішня підтримка надходить ритмічно, вона підтримує міжнародні резерви, посилює валютну пропозицію і зменшує нервовість очікувань.

Бізнес і громадяни мають бути впевнені, що держава має змогу виконати свої зобов’язання в повному обсязі, а Національний банк має достатній простір для підтримки стабільності на валютному ринку.

Тож, що буде з доларом у червні, залежатиме від графіку надходження коштів та може стати одним із важливих факторів для курсових очікувань.

Інфляційний фактор також не можна залишити поза увагою. Оновлений прогноз НБУ передбачає інфляцію на рівні 9,4% за підсумками 2026 року. У квітні споживчі ціни зросли на 1,4% за місяць, а річна інфляція пришвидшилася до 8,6%.

Водночас у разі, якщо у травні місячна інфляція не перевищить 0,7%, то річний показник може знизитися орієнтовно до 8%.

Це означає, що інфляційний тиск буде “притишеним”, що майже автоматично погамує бажання бізнесу та громадян скуповувати валюту.

Відповідно, попит на долар і євро можуть залишитися в межах, які можна врівноважити ринковими та регуляторними інструментами.

Ще один постійний фактор — війна. Її економічний вплив не можна недооцінювати, хоч він не завжди прямо впливає саме на валютний ринок.

Він виявляється через інфляцію, очікування, витрати бізнесу, стан логістики та бюджетний тиск. Саме тому роль НБУ і міжнародної допомоги є настільки важливою: вони дають змогу зменшити вплив воєнних ризиків на курс.

Прогноз курсу долара у червні 2026 року: скільки коштуватиме валюта

Якщо проаналізувати курсову динаміку від початку року, вона також не має підстав для “драм” чи “трагедій”. Від початку року і впродовж травня офіційний курс долара може зрости орієнтовно на 1,6-1,8 грн, або майже на 4%.

Якщо курс досягне 44,5 грн/$, зростання від початку року становитиме близько 2,15 грн, або 5,1%.

По євро динаміка також залишається в межах прийнятних показників. Від початку року офіційний курс євро вже зріс майже на 1,93 грн, або на 3,9%. Якщо курс сягне 52 грн/€, зростання становитиме близько 2,21 грн, або 4,4%.

Середньомісячна динаміка також підтверджує поступовість курсових змін. Для долара середньомісячне зростання становить близько 0,32 грн, або 0,76-0,8% на місяць. Для євро, за умови курсу близько 52 грн/€, — приблизно 0,44 грн, або близько 0,9% на місяць.

Важливо також враховувати те, що у держбюджеті на 2026 рік середньозважений курс долара закладено на рівні 45,7 грн/$. Отже, поточні курсові показники залишаються в межах, які можна вважати прогнозованими й такими, що відповідають загальній макрофінансовій логіці.

– Тому базовий прогноз курсу долара на червень виглядає досить стримано. За поточної кон’юнктури долар може коливатися в діапазоні 43,8-44,8 грн/$, а євро — 51-52 грн/€.

Таким чином, червень навряд чи стане місяцем валютних потрясінь. Ринок залишатиметься чутливим до новин, міжнародної допомоги, інфляції та воєнних ризиків.

Але за умови збереження активної позиції Національного банку, регулярної зовнішньої підтримки та відсутності нових форс-мажорних обставин, гривня має всі шанси залишитися в межах прогнозованої динаміки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.