У липні 2026 року масового підвищення пенсій в Україні не буде, адже планова індексація вже відбулася навесні, тому більшість пенсіонерів продовжать отримувати виплати у нинішньому розмірі.

Проте для окремих категорій громадян зберігаються передбачені законом доплати, надбавки та перерахунки.

Розповідаємо, хто з пенсіонерів отримає доплати у липні, кому можуть перерахувати пенсію та за яких умов сума виплат збільшиться.

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Чи буде підвищення пенсій у липні

Попри те, що в Україні триває підготовка до майбутньої пенсійної реформи, у липні пенсійна система працюватиме за чинними правилами. Нової загальної індексації цього місяця не буде.

Основний перегляд пенсій уже відбувся у березні, коли виплати були проіндексовані на 12,1%. Саме це підвищення є головним у 2026 році, а от додаткового масового збільшення пенсій у середині року уряд не анонсував.

Доплати у липні для пенсіонерів за віком

Хоча загального підвищення не буде, доплати пенсіонерам у липні продовжать нараховувати тим, хто має на них право за віком.

Розмір щомісячної компенсаційної доплати залежить від віку пенсіонера:

від 70 до 74 років — до 300 грн;

від 75 до 79 років — до 456 грн;

від 80 років — до 570 грн.

Такі надбавки призначаються відповідно до чинного законодавства та виплачуються за умови, що пенсія не перевищує встановленого граничного розміру у 10 340,35 грн.

Пенсійні доплати у липні для працюючих пенсіонерів

Окремо триває перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів. Він стосується громадян, які після попереднього перегляду пенсії продовжували працювати та набули право на новий розрахунок.

Перерахунок проводять, якщо людина після призначення або останнього перерахунку пенсії накопичила щонайменше 24 місяці страхового стажу або якщо з часу попереднього перегляду виплат минуло два роки.

У таких випадках розмір пенсії можуть збільшити з урахуванням додатково набутого стажу. Якщо право на підвищення виникло раніше, пенсіонеру також можуть виплатити кошти за попередні місяці.

Хто з пенсіонерів отримає одразу кілька доплат у липні

Одразу кілька видів доплат можуть отримувати пенсіонери, які одночасно відповідають кільком умовам. Наприклад, людина може мати право на вікову надбавку та водночас отримати збільшення пенсії після перерахунку через додатковий страховий стаж.

Ба більше, законодавством передбачені окремі виплати для ветеранів та інших категорій громадян, які мають спеціальні державні гарантії.

Отже, хоча нової загальної індексації цього місяця не буде, доплати до пенсії для пенсіонерів у липні продовжать виплачувати тим, хто відповідає встановленим законом критеріям.

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