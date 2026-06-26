Український боксер, колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик повідомив, що ухвалив рішення зробити вакантними всі свої чемпіонські титули.

Про це спортсмен заявив в Instagram.

Олександр Усик звільняє всі пояси

– Гарний день сказати, що я хочу залишити всі свої пояси, якими сьогодні володію. Зробити їх вільними, аби хлопці в черзі за них боксували, – сказав він.

Також український боксер наголосив, що не має наміру завершувати спортивну кар’єру.

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– Я залишаю пояси, але не йду зі спорту. В мене є last dance. Хочу всім подякувати. З повагою ставлюся до всіх організацій. Хочу подякувати і сказати: далі більше, – підсумував він.

Нагадаємо, Всесвітня боксерська рада (WBC) визначила для команд Олександра Усика та Агіта Кабаєла крайній термін, до якого вони мають домовитися про проведення бою.

Сторони повинні укласти угоду щодо очного поєдинку до 30 червня 2026 року.

Якщо до цього часу переговори не завершаться підписанням контракту, бій між українцем Олександром Усиком і німцем Агітом Кабаєлом буде винесено на промоутерські торги, під час яких визначать організатора поєдинку.

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