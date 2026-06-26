По Україні не планують застосовувати графіки відключення електропостачання протягом суботи, 27 червня.

Про це повідомляється в офіційному Telegram-каналі Національної енергетичної компанії Укренерго.

Графіки відключення світла на 27 червня не застосовуватимуть

За інформацією Укренерго, завтра, у суботу, не планується застосування графіків відключення світла на території України.

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Проте в компанії просять споживачів перенести користування потужними електроприладами на денний час – із 10:00 до 16:00.

Водночас в Укренерго закликають українців ощадливо споживати електрику протягом вечірніх годин, а саме з 18:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі 26 червня

Станом на ранок 26 червня, відбулися нові знеструмлення у Полтавській, Харківській, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях внаслідок російських дронових і ракетних атак.

Як повідомляли в Укренерго, вранці були знеструмленими два населені пункти в Полтавській області через несприятливі погодні умови.

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