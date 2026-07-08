Уже 8 липня Кабінет міністрів має представити Раді коаліції концепцію майбутніх змін, що стосуються пенсійної реформи. Йдеться не про окремі правки до законодавства, а про комплексне оновлення пенсійної системи.

Що передбачає пенсійна реформа та які зміни готують в уряді, читайте в нашому матеріалі.

Пенсійна реформа: які зміни готують в уряді

За словами голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, попередній варіант пенсійної реформи народні депутати розкритикували, після чого уряд відправив документ на доопрацювання.

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Як наголошує парламентар, загальне бачення вже сформоване, тож невдовзі Кабмін має представити остаточну концепцію.

Майбутня пенсійна реформа 2026 в Україні базуватиметься на трьох складових. Про це раніше повідомляв міністр соціальної політики Денис Улютін.

Складові пенсійної рефоми:

Перший напрямок передбачає оновлення солідарної системи, за якою сьогодні отримує пенсію більшість українців.

Другий ініціює зміну підходу до спеціальних пенсій і створення професійної пенсійної системи.

Третій напрямок має на меті стимулювати розвиток добровільної накопичувальної системи, до якої працівників планують автоматично долучати із правом відмовитися від участі.

За словами Улютіна, головна ідея реформи полягає в тому, щоб зробити систему більш справедливою. Розмір майбутньої пенсії має залежати насамперед від того, скільки людина офіційно працювала та які внески сплачувала.

Пенсійна реформа: якими будуть виплати

Найбільше змін очікує саме солідарну систему. Данило Гетманцев переконаний, що нинішня формула нарахування пенсій є несправедливою і потребує перегляду.

За його словами, уряд має визначити чіткий план поступового підвищення мінімальної пенсії до рівня реального прожиткового мінімуму.

Проте, як зазначив депутат, зробити це за один рік неможливо.

– Можливо, це займе два, три або навіть п’ять років. Але люди повинні розуміти, коли пенсії реально дозволять забезпечити базові потреби. А саме купити продукти, одяг та все необхідне для життя, – сказав Гетманцев.

Він також повідомив, що Міністерство соціальної політики пропонує підвищити мінімальну пенсію до 6 тис. грн. На його думку, це стане важливим кроком, однак без довгострокового плану така зміна не вирішить проблему повністю.

Пенсійна реформа: кому підвищать пенсію

Ще одна пропозиція, яку підтримує Данило Гетманцев, стосується так званого коефіцієнта заміщення. Це показник, який показує, яку частину від своєї середньої зарплати людина отримує після виходу на пенсію.

За словами парламентаря, зараз цей показник в Україні становить близько 28%, тоді як у країнах Європейського Союзу мінімальним орієнтиром вважають 40%.

Гетманцев вважає, що саме до такого рівня має поступово наблизитися українська пенсійна система. Він наголосив, що не варто проводити реформу лише для того, щоб частково виконати європейські стандарти. Якщо вже змінювати систему, то вона має відповідати цим стандартам повністю.

Що буде зі спеціальними пенсіями

Окремий блок пенсійної реформи 2026 стосується спеціальних пенсій. Гетманцев заявив, що Верховна Рада має розглянути законопроєкт щодо так званих прокурорських пенсій. Проте зміни стосуватимуться не лише прокурорів, а всієї системи спеціального пенсійного забезпечення.

За задумом авторів реформи, замість нинішніх спеціальних пенсій має працювати професійна пенсійна система.

Її фінансування пропонують здійснювати через підвищені суми Єдиного соціального внеску, які сплачуватимуть роботодавці за окремі категорії працівників.

Наприклад, якщо професія пов’язана зі шкідливими умовами праці або роботодавець хоче забезпечити працівникам вищу пенсію, він зможе сплачувати більший ЄСВ. Відповідно, більшою буде і майбутня пенсія.

За словами Гетманцева, саме такий механізм дозволить встановити прямий зв’язок між розміром внесків і майбутніми виплатами.

Як працюватиме накопичувальна система

За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, уряд пропонує модель добровільної участі у накопичувальній системі з автоматичним приєднанням.

Це означає, що працівників автоматично включатимуть до системи накопичень, однак кожен матиме право відмовитися.

У міністерстві пояснюють, що люди, які братимуть участь у накопичувальній системі, зможуть отримувати вищі пенсії у майбутньому. Якщо ж людина вирішить не накопичувати кошти, розмір її виплат після виходу на пенсію буде нижчим.

Нова пенсійна реформа: чи підвищать пенсійний вік

Попри численні дискусії, підвищення пенсійного віку поки що не планують.

Натомість в Україні продовжує діяти вже затверджений механізм поступового збільшення вимог до страхового стажу.

Так, у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати щонайменше 33 роки страхового стажу, у 2027 році вже 34 роки, а з 2028 року потрібно вже 35 років стажу.

Якщо необхідного стажу бракуватиме, його можна буде офіційно докупити.

Коли чекати остаточного проєкту реформи

За словами Данила Гетманцева, після обговорення на Раді коаліції уряд отримав доручення доопрацювати документ.

Очікується, що вже найближчим часом Кабмін представить остаточну концепцію нової пенсійної реформи. Сам депутат визнає, що зміни давно назріли.

– Звичайно, реформа запізніла. Але краще пізно, ніж ніколи, – підсумував Гетманцев.

Після затвердження концепції пенсійної реформи в Україні, уряд має підготувати необхідні законопроєкти, які визначать остаточні правила роботи оновленої пенсійної системи.

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