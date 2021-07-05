Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що на даний момент Україна досягла балансу у політиці щодо Білорусі.

Про це міністр заявив на прес-конференції після Всеукраїнського форуму Україна 30. Міжнародна політика.

– Ефективна політика, це коли ти збалансовуєш і цінності і економіку. І конкретно в білоруському випадку ми знайшли такий баланс, – розповів очільник МЗС.

За словам Кулеби, Україна підтримує цінності, тобто білоруський народ, який прагне жити в демократичній країні.

Однак у той же час дає змогу українським компаніям заробляти гроші на білоруському ринку, для того, щоб потім вони повертали їх у вигляді податків та нових робочих місць.

– Безумовно, будь-який баланс не є вічним. І в залежності від розвитку ситуації в Білорусі ми можемо зміщувати акценти.

Згадав міністр і про скандальні заяви самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, щодо контрабанди зброї та закриття кордонів.

Кулеба назвав його любителем резонансних заяв та наголосив, що треба зберігати спокій.

– Завжди треба розуміти, що Олександр Лукашенко – це людина, щодо якої треба робити фактчекінг. За інформацією Кулеби, кордон працює в звичайному режимі.

На думку політика, жодна з його заяв про закриття кордону з Україною або контрабанду зброї не пройшла би перевірку, адже абсолютно не відповідає дійсності.

На питання про те, чи готова Україна повністю відмовитись від білоруських товарів Кулеба відповів, що потрібно запитувати це в українців.