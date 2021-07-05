Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что на данный момент Украина достигла баланса в политике в отношении Беларуси.

Об этом министр заявил на пресс-конференции после Всеукраинского форума Украина 30. Международная политика.

— Эффективная политика, это когда ты балансируешь и ценности и экономику. И именно в белорусском случае мы нашли такой баланс, — рассказал глава МИД.

По словам Кулебы, Украина поддерживает ценности, то есть белорусский народ, стремящийся жить в демократической стране.

Однако в то же время позволяет украинским компаниям зарабатывать деньги на белорусском рынке, для того, чтобы потом они возвращали их в виде налогов и новых рабочих мест.

— Безусловно, любой баланс не вечен. И в зависимости от развития ситуации в Беларуси мы можем смещать акценты.

Вспомнил министр и про скандальные заявления самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, о контрабанде оружия и закрытие границ.

Кулеба назвал его любителем резонансных заявлений и отметил, что нужно сохранять спокойствие. По информации Кулебы, граница работает в обычном режиме.

— Всегда надо понимать, что Александр Лукашенко — это человек, в отношении которого надо делать фактчекинг.

По мнению политика, ни одно из его заявлений о закрытии границы с Украиной или контрабанде оружия не прошло бы проверку, так как абсолютно не соответствует действительности.

На вопрос о том, готова ли Украина полностью отказаться от белорусских товаров Кулеба ответил, что нужно спрашивать это у украинцев.