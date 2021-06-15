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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Окрім закону про олігархів, готуються й інші законодавчі ініціативи – Зеленський

зеленський

Окрім так званого закону про олігархів, в Україні готуються ще й інші законодавчі ініціативи для врегулювання цього питання.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу на форумі Україна 30.

За його словами, перший етап, який полягає в ухваленні закона про деолігархізацію – найважчий.

– У нас є зрозумілий план. Це перший потужний крок – закон про деолігархізації. Далі буде ще кілька законодавчих ініціатив. Вони будуть легше. Треба буде пройти перший, такий самий складний етап, – наголосив президент.

Шмигаль на форумі

Окрім президента на Форумі виступили і високопосадовці, серед яких і прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він розповів про три найважливіші вектори інституційних змін, які уряд має запровадити для того, щоб антикорупційна реформа мала успіх.

Серед них однією з ключових новації є створення Бюро економічної Безпеки, а про інші вектори читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Офіс президента

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