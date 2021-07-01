Потрібні рівні правила для всіх: Зеленський про підтримку Радою закону про олігархів

Президент України Володимир Зеленський подякував Верховній Раді за ухвалення у першому читанні закону про олігархів.

Глава держави переконаний, що в країні повинні бути прозорі економічні відносини і однакові правила гри для всіх.

– Дякую Верховній Раді за підтримку за основу мого законопроекту №5599 про деолігархізацію. Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх, – написав він у Twitter.

Дякую @verkhovna_rada за підтримку за основу мого законопроекту #5599 про деолігархізацію. Олігархи – це минуле. Всі вони мають стати просто великими бізнесменами. Нам потрібні прозорі економічні відносини та рівні правила гри для всіх. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2021

1 липня під час позачергового засідання Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон про олігархів (Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті).

Його підтримали 275 народних депутатів. У документі прописане визначення, кого пропонують називати олігархом і процедура внесення такої особи до спеціально створеного реєстру.

Тепер законопроект повинні підготувати до другого читання. За пропозицією президента, у разі ухвалення документу в цілому він діятиме 10 років.